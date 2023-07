La FCI et Filiance conjuguent leurs talents sur le reporting CSRD

S’activer en coulisses et le faire savoir avant le lever de rideau. Pour sensibiliser le public d’entreprises, il n’est jamais trop tôt. L’argument de la pièce est celui de l’audit du rapport de durabilité CSRD, du nom de cette directive européenne, Corporate sustainability reporting directive, fixant l’extension à l’extra-financier du reporting légal financier des entreprises. Dans ce contexte, la fédération des cabinets d’audit et d’expertise comptable de taille intermédiaire, la FCI, et celle des certificateurs tiers de confiance, Filiance, ont dévoilé un partenariat pour la réalisation des missions de conseil, d’audit et de vérification des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Elles indiquent souhaiter allier des compétences plutôt que se partager le marché.

En France, le régulateur de l’audit, le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), a reçu mission de veiller au grain sur ce nouveau terrain. Mais si les commissaires aux comptes restent naturellement concernés pour mener la mission de confiance, la réglementation accueillera aussi pour ce faire les prestataires de services d’assurance indépendants ou PSAI. Ces heureux élus regroupent des adhérents de Filiance, tiers de confiance tels Bureau Veritas, Dekra ou encore SGS, mais aussi des avocats ou des experts-comptables. Du fait de la diversification de ses protégés, le H3C devrait d’ailleurs changer de nom pour devenir la H2A pour Haute autorité de l’audit.

La FCI et Filiance entendent bien avec leur partenariat mettre à disposition des entreprises leurs expertises complémentaires dans le cadre de CSRD. Elles ont à ce titre construit une offre commune de missions d’évaluation RSE (responsabilité sociétale des entreprises) adaptée à toute entreprises, particulièrement les ETI et PME, tout comme à destination des fonds de private equity. L’offre intègre notamment des due diligence ESG, des évaluations et bilans carbone.

Binôme

La FCI et Filiance mettent en avant des complémentarités tant transversales (financières, sociales, juridiques, environnementales, techniques et d’ingénierie) que sectorielles (industrie, construction, immobilier, services, grande distribution, agroalimentaire, automobile, nucléaire, santé, digital, énergie, marine…). Elles n’oublient pas de mentionner que l’alliance permet de couvrir de nombreux pays à l’international.

Sur le terrain, ces prestations seront menées conjointement par un binôme d’adhérents de la FCI et de Filiance.

La conjugaison des compétences des adhérents de la FCI et de Filiance contribuera, plaident-elles, à la bonne application de la directive et à la création d’un marché de l’audit plus ouvert et diversifié. «Conjuguer les compétences des commissaires aux comptes et des organismes certificateurs renforcera la qualité et la fiabilité des informations de durabilité produites par les entreprises ainsi que leur cohérence avec les informations financières», vise le président de la FCI, Cédric Jacquet.

Tout cela naturellement en toute cohérence avec l’objet de la directive CSRD, celui d’un développement responsable. Hervé Montjotin, le 1er vice-président de Filiance, assure ainsi que «l’objectif de ce partenariat est de contribuer à la transformation de l’Union Européenne en une économie moderne, compétitive et économe en ressources. L’association de nos compétences ESG et RSE marque notre volonté d’être des acteurs majeurs du pacte vert pour l’Europe».