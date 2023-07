Inbonis lance un outil de sensibilisation des PME aux risques ESG

«La réglementation européenne en mouvement du reporting extra-financier exonère les PME. Cela peut être agréable d’échapper au carcan réglementaire, ou de ne s’y soumettre que de façon volontaire, mais cet argument paternaliste visant à alléger la contrainte a son revers : cela risque de dégrader les conditions de financement voire d’exclure ces entreprises du financement», pointe Alberto Sánchez-Navalpotro, cofondateur et directeur général de l’agence de notation Inbonis Rating.

A ses yeux, toutefois, la réglementation n’est pas le seul moyen de progresser en matière de gestion du risque ESG (environnement, social, gouvernance) : «l’ESG doit figurer à l’agenda de tout dirigeant d’entreprise, de la plus grande à la plus petite, c’est pour cela que nous avons créé ESG Coach». «Coach», car il s’agit d’éducation, de soutien, de motivation.

L’application est 100% digitale, elle propose un questionnaire rempli en une trentaine de minutes pour autant de questions spécifiques au secteur d’activité de l’entreprise (sur 300 questions possibles au total). L’outil attribue un score de maturité ESG global sur 100 et un autre pour chacun des trois piliers, environnement, social et gouvernance. Ainsi qu’autant de classements en percentiles au sein du secteur.

«Mais, au-delà de ces scores, qui ne sont qu’une étape de sensibilisation, nous sommes capables de signaler au dirigeant à quel point sa situation est susceptible d’affecter son business, plus précisément tant son coût de financement que son résultat opérationnel et la valeur de l’entreprise», souligne Alberto Sánchez-Navalpotro. Car il y a bien une corrélation entre performance financière et performance extra-financière. A l’appui de cette affirmation, l’agence met en avant le passage au peigne fin des 600 rapports de notation crédit qu’elle a signés.

Un panel noté BB en moyenne, contre un plafond de B+ fixé unilatéralement par les grandes agences en fonction de la taille de ces entreprises, selon le dirigeant madrilène. «Nous pouvons dire à la PME que, si elle n’agit pas, elle risque de voir son coût de financement croître de tant de points de base, ou de perdre tant de pourcents de résultat opérationnel ou de valeur d’entreprise», assure le patron d’Inbonis. La prise en compte des critères ESG pourrait permettre d’améliorer de 50 points de base en moyenne le coût de financement, selon l’agence.

Inbonis déroule ensuite une feuille de route, avec des actions concrètes à mener (sur 180 potentielles au catalogue), autant d’«efforts réalisables susceptibles d’améliorer la situation».

Corrélation

ESG Coach s’adresse à un large public. «Si le modèle se base sur l’examen de 600 sociétés notées, l’outil s’adresse à des dizaines de milliers de PME en Europe», selon Alberto Sánchez-Navalpotro. Il s’adresse également, plaide-t-il, aux grandes entreprises, qui doivent prêter attention à la dimension ESG de leur écosystème. Il s’adresse, enfin, aux partenaires financiers des PME, pour collecter de précieuses données et identifier des opportunités de crédit dits responsables ou évaluer la performance ESG de leur portefeuille de clients.

Le modèle économique d’ESG Coach repose justement sur l’obole de ces partenaires financiers. Inbonis leur propose une licence au coût progressant en fonction de l’utilisation. La banque pourra, pourquoi pas en marque blanche, mettre l’outil à la disposition de l’ensemble de sa clientèle PME. «Nous permettons à la banque de réaliser vite et bien et à un coût modéré l’examen des risques ESG de ses clients, elle a habituellement bien du mal à consacrer à chacun d’eux le temps nécessaire», relève le directeur général d’Inbonis. Des discussions sont engagées avec une douzaine d’établissements, français et espagnols, sans encore de contrat de licence signé.

L’outil ESG Coach sera donc gratuit pour les PME. Libre à elles, pour aller plus loin, de solliciter un service complémentaire de notation crédit, dont le coût, même s’il est sensiblement moindre qu’ailleurs selon Inbonis, ne sera pas nul.