Iceberg Data Lab mesure la contribution des entreprises à la transition climatique.

Le spécialiste des données sur le climat et la biodiversité propose un nouvel indicateur sur l’impact positif environnemental des entreprises. L’objectif est de répondre aux réglementations plus strictes qui sont en train de s’imposer aux entreprises en matière de transparence sur leurs émissions de carbone. En Europe, la directive « Corporate sustainability reporting « (CSRD) leur demande de publier des informations sur leur effet sur le climat. Côté investisseurs, la réglementation « Sustainability Financial disclosure » implique de faire la lumière sur leurs incidences négatives en matière de durabilité ( les « principal adverse impact », PAI) de leurs portefeuilles.



Le choix de l’Erafp

Iceberg Datalab développe des solutions de données environnementales mesurant l’impact des entreprises sur le climat et la biodiversité. En outre, la fintech a mis au point des scores verts et des solutions de calculs d’impact répondant aux exigences des réglementations. Pour aider les investisseurs à estime l’impact de leurs portefeuilles, ses équipes ont recours à l’intelligence artificielle et aux techniques de Big Data pour compléter les données disponibles, Son expertise vient de bénéficier d’un signe supplémentaire de reconnaissance, l’Etablissement de Retraite additionnelle de la Fonction Publique (Erafp) ayant choisi Iceberg Data Lab pour évaluer l’empreinte de ses investissements en matière de biodiversité et de climat.

Scope 3

L’impact climatique donne lieu à une réglementation ambitieuse mais les investisseurs déplorent notamment le manque d’informations pour calculer le Scope 3, les émissions indirectes en amont et en aval de l’activité. Iceberg Datalab s’empare du sujet, l’analyse des activités et de leur intensité carbone obéit à une granularité forte, allant par exemple jusqu’à considérer comme un secteur en soi la production de lait végétal.

L’impact positif sur le climat est calculé à partir de la réduction des émissions dans le temps, des émissions évitées en comparant l’activité au scenario d’un secteur et enfin, il prend en compte les émissions compensées.

Appliqué sur un univers de 3500 entreprises, le calcul d’impact positif sur le climat montre que 23% des acteurs peuvent faire valoir un impact évité, et seulement 4% de ces bons élèvent arrivent à une part d’émissions évitées qui est supérieure aux émissions induites. Autre façon de mesurer la distance à parcourir, la solution calcule des scores d’impact positif allant de 0 à 1 pour comparer les entreprises en tenant compte du secteur et de la taille : 85% d’entre elles décrochent un score proche de 0, montrant une très faible contribution à la transition de leur secteur. Seulement 5% ont un score proche de 1, représentant une forte contribution. Il est temps d’avoir des mesures précises pour faire avancer la question...