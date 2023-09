EcoAct propose un outil d’accompagnement vers un modèle bas carbone

EcoAct, poursuit sa croisade visant à aider à «relever efficacement les défis du dérèglement climatique». Cette activité d’Eviden, dont la maison-mère Atos a annoncé en juillet négocier la cession à Schneider Electric, est spécialiste du conseil en décarbonation. Elle propose aujourd’hui un nouvel outil, le Carbon and Energy Pricing Tool, une «solution pour les entreprises dédiée à la gestion des risques de transition liés aux prix du carbone et de l’énergie».

Alors qu’EcoAct estime que les risques de tarification du carbone pourraient représenter 10% du chiffre d’affaires des secteurs les plus émissifs en 2030, la société de conseil souhaite présenter «un outil d’aide à la décision permettant aux entreprises d’anticiper les impacts financiers liés à la variation des prix du carbone réglementaire et de l’énergie».

Veille réglementaire

EcoAct précise que la solution a d’ores et déjà été testée par des entreprises de divers secteurs (manufacture, agroalimentaire, commerce de détail notamment) et dans diverses zones géographiques (Union européenne, Royaume-Uni et Amérique du Nord). L’outil, ajoute son promoteur, s’appuie sur une veille réglementaire quotidienne en termes de taxes carbone et de systèmes de quotas d’émissions, tout comme sur les projections des prix des énergies du fournisseur de données Enerdata.

A lire aussi:

Mieux encore, l’outil doit aider à évaluer et quantifier les opportunités financières tenant à la stratégie de transformation de ses utilisateurs par la mise en place d’un modèle économique bas carbone. Il s’agit d’alimenter l’élaboration de cette stratégie d’évolution du modèle d’affaires ou d’évaluer l’impact financier des actions, passant par une modélisation par pays et secteur à partir de trois scénarios d’évolution des prix de l’énergie et du carbone à l’horizon 2050.