Dun & Bradstreet mesure l’engagement ESG des fournisseurs

Puisque «s’engager dans des relations commerciales avec des entreprises qui appliquent des principes éthiques élevés fait partie des priorités croissantes des entreprises d’aujourd’hui», Dun & Bradstreet entend rendre cette sélection «plus facile que jamais». Vaste projet dans un contexte de sensibilisation à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En l’occurrence, le géant mondial de l’information économique interentreprises, avec son partenaire exclusif en France Altares, propose D&B ESG Intelligence, un nouvel outil d’exploitation des données liées à l’environnement, au social et à la gouvernance.

Surveillance active

Dun & Bradstreet entend ainsi aider les entreprises à «rendre l(eur) chaîne d’approvisionnement plus résiliente». La plateforme offre une couverture des données de performance en matière de durabilité sur plus de 35 millions d’entreprises publiques et privées dans le monde. Les classements ESG des fournisseurs sont structurés autour des principaux cadres de durabilité, tels que les Principes de l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI), CDP (anciennement Carbon disclosure project), GRI (Global reporting initiative) ou SASB (Sustainability accounting standards board). Dun & Bradstreet promet une actualisation en continu des données favorisant une surveillance proactive lorsque les facteurs de risques évoluent. L’utilisateur peut en outre effectuer des comparaisons par secteur des performances ESG.

Le spécialiste de la donnée d’entreprise se propose également de faciliter le contact avec les partenaires commerciaux, par le biais d’une «enquête opérationnelle, qui peut être envoyée à votre convenance par Dun & Bradstreet aux fournisseurs en vue d’aider à améliorer les mesures ESG». Ce «sondage d’auto-évaluation» doit notamment permettre d’obtenir des données difficiles à trouver afin de compléter les évaluations.