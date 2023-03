La Société Générale et DeftHedge s’associent dans la couverture de change

La Société Générale et DeftHedge, solution logicielle d’aide à la décision pour les risques de change et de matières premières, ont concrétisé un accord de partenariat. Il est destiné à permettre aux PME et aux ETI d’accéder de façon plus transparente et sécurisée aux instruments de couverture de change.

Le service offre un parcours automatisé entre l’outil DeftHedge de gestion du risque et celui d’exécution du groupe bancaire, Hedge Connect, intégré au sein de la plateforme digitale SG Markets. Cette dernière est automatiquement pré-remplie des couvertures à traiter, issues des instructions mises au point au sein de DeftHedge, les trésoriers n’ayant plus qu’à valider l’exécution. A l’issue de cette exécution, SG Markets alimente automatiquement en retour les informations financières vers DeftHedge.

Simplifier les processus chronophages

Ce nouveau parcours permet au trésorier d’accélérer l’exécution des stratégies de couverture et d’en sécuriser le suivi dans DeftHedge. «Les bénéfices sont clairs, pointent la banque et la fintech. Un gain de temps conséquent et une sérénité opérationnelle souhaitée par les entreprises». Directeur général de DeftHedge, Olivier Lechevalier se félicite de proposer une innovation aidant à «simplifi(er) les processus chronophages ou les tâches à faible valeur ajoutée».

Il s’agit d’une «parfaite illustration» des bienfaits de «notre stratégie d’open banking» commente pour sa part Claude Piana, responsable du digital et data pour les entreprises sur les activités de marché de la Société Générale. La solution SG Markets Hedge Connect a été développée au sein du Global Markets Incubator, l’incubateur de jeunes pousses de la Société Générale.