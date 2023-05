Casino se retrouve à un pas du défaut

Casino avance chaque jour un peu plus vers l’impasse financière.

L’agence de notation financière Fitch Ratings a dégradé mardi la note de crédit du groupe de grande distribution Casino de «B-» à «CCC-».

Signe que la situation financière du groupe de distribution, lesté d’une trop lourde dette et confronté à de substantielles pertes de parts de marché dans l’environnement inflationniste actuel, est de plus en plus critique, l’agence américaine a par ailleurs placé cette note sous «surveillance négative». Ce qui signifie que le groupe contrôlé par Jean-Charles Naouri à travers une cascade de holdings se trouve à l’orée du défaut.

Propositions concurrentes

Fitch met en avant la proposition faite à Casino par EP Global Commerce, une société contrôlée par l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky, de réaliser une augmentation de capital d’un montant total de 1,1 milliard d’euros. Fitch estime que cette proposition n’est pas favorable aux créanciers.

Deux propositions concurrentes - l’une soutenue par Daniel Kretinsky, la seconde par Teract, avec le renfort récent du groupe Les Mousquetaires – s’affrontent pour l’avenir de Casino ou le contrôle de ses actifs. L’heure tourne.