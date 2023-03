Auxiga étend son activité au-delà du financement de stock

Spécialiste du financement avec gage sur stock, Auxiga élargit son champ d’action. «Dans un contexte d’accès plus restreint aux financements classiques et de remboursement des prêts garantis par l’Etat, les entreprises nous font part de leurs besoins au-delà du financement sur stock, métier où nous sommes leader européen, explique Arben Bora, président directeur général d’Auxiga. Nous souhaitons nous positionner comme conseil sur l’ensemble des problématiques de financement court terme, un sujet sur lequel très peu d’acteurs sont présents. »

La société entre au capital de BFR Expertise et Solutions qui intervient auprès des entreprises pour optimiser toutes les composantes du financement à court terme, apportant à Auxiga son savoir-faire sur l’affacturage, l’affacturage inversé, le leasing et l’assurance-crédit. «Nos deux entreprises sont très complémentaires », convient Laurent Dray, dirigeant fondateur de BFR Expertise et Solutions, qui signe une cinquantaine d’opérations par an.

Auxiga a développé avant tout auprès des PME – ses clients réalisent entre 1 et 200 millions de chiffre d’affaires - son activité de tiers gagiste, identifiant la possibilité de mettre en place un financement de stock et assurant à un bénéficiaire - une banque le plus souvent - que le gage a bien été inscrit, puis contrôlant sa valeur au fil du temps. Ce faisant, la société a développé une connaissance sectorielle et géographique de l’activité des entreprises en Europe. L’an dernier, celles-ci ont souvent accru leurs stocks pour faire face aux difficultés d’approvisionnement et Auxiga a connu une croissance de 35% des nouvelles garanties sur stock par rapport à 2021, correspondant à 300 millions d’euros d’encours garantis.

700 milliards d’euros de stock en France

L’activité maintient cette dynamique. « Nous tablons sur une poursuite de notre croissance, d’autant que nous avons lancé en décembre dernier une campagne digitale d’information et de conseil sur les financements alternatifs directement auprès des entreprises », annonce Aben Bora. Jusqu’ici, les affaires étaient apportées à 90% par les banques, Auxiga travaillant avec toutes celles de la place. Estimant le marché à 700 milliards d’euros de stock en France et face à son potentiel largement inexploité – Auxiga est le numéro un avec seulement 3 milliards d’euros de stocks donnés en garantie qui ont permis de financer 2,5 milliards d’euros d’encours -, le dirigeant a décidé de mieux faire connaître le financement des stocks aux entreprises et fédérations professionnelles.