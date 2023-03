Allianz Trade grandit au Portugal

Le numéro un mondial de l’assurance-crédit Allianz Trade (ex-Euler Hermes) a dévoilé le projet de rachat auprès de la banque portugaise Banco BPI des 50% du capital qu’il ne détenait pas encore du leader portugais de l’assurance-crédit, Cosec (Companhia de seguro de créditos). Ce dernier était devenu coentreprise entre ces deux actionnaires en 2007.

«Cosec faisait déjà partie de la famille Allianz Trade, et nous sommes ravis de les accueillir en tant que membre à part entière de notre Groupe», s’est félicité Loeiz Limon-Duparcmeur, directeur financier et membre du comité de direction d’Allianz Trade en charge de la finance et de la gestion des investissements.

Le bouclage de la transaction est prévu au premier semestre 2023. Il s’accompagnera de la signature d’un nouvel accord de distribution entre Cosec et Banco BPI.

Vigilance

L’opération intervient dans une période de turbulences sur le front des défaillances d’entreprises au cours de laquelle les assureurs-crédit sont attendus au tournant. Ils doivent se montrer notamment plus vigilants que jamais quant à la qualité des relations avec leurs clients.

Le Portugal ne représente certes pas la part du lion de l’activité d’Allianz Trade, qui affiche sur son site internet pour 2021 un montant total de garanties voisin de 930 milliards d’euros quand Cosec met en avant un montant de 21 milliards. Pour autant, estime Loeiz Limon-Duparcmeur, l’opération constitue «une opportunité business majeure pour nous et (une) nouvelle étape dans notre stratégie de croissance, qui nous permettra de renforcer notre présence en Europe du Sud».