Natixis confie sa banque d’investissement à un patron unique

La filiale de BPCE, Natixis, a annoncé mercredi la nomination de Mohamed Kallala en tant que responsable mondial de ses métiers de banque de financement et d’investissement (CIB). Présent chez Natixis depuis 2005, il était co-responsable mondial de Natixis CIB depuis deux ans. Il prendra ses nouvelles responsabilités le 1er février.

Mohamed Kallala partageait jusqu’à présent la direction du pôle avec Anne-Christine Champion, qui n’est pas citée dans le communiqué. Celle-ci « a décidé de poursuivre une opportunité » hors du groupe, indique un porte-parole de Natixis.

Simplification

Ce départ a donné l’occasion au groupe de simplifier son organigramme, alors que Natixis s’est retiré de la cote et a transféré ses activités de paiement et d’assurance à BPCE. Sous la houlette de Stéphanie Paix, qui a succédé en décembre à Nicolas Namias au poste de directrice générale de Natixis, la banque compte désormais deux grands métiers pilotés chacun par un patron unique: Mohamed Kallala pour la banque de financement et d’investissement, et Tim Ryan pour la gestion d’actifs.