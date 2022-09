Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Mutex, assureur du groupe Vyv spécialiste de la prévoyance, de l’épargne et de la retraite, et Shift Technology, fournisseur de solutions d’automatisation et d’optimisation des décisions basées sur l’intelligence artificielle pour le secteur de l’assurance, ont annoncé mercredi un partenariat...