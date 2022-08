Orange Bank continue de creuser ses pertes

Orange avait promis de « réduire substantiellement les pertes » de sa banque mobile en 2021. Un objectif manqué, révèlent les comptes consolidés de la Compagnie Financière d’Orange Bank, holding détenant la banque de l’opérateur télécoms et la néo-banque pour les professionnels Anytime rachetée en janvier 2021. Sa perte nette s’élève à 166,2 millions d’euros pour l'année 2021, un montant dévoilé sur le Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) du 5 août. Depuis son lancement en 2017, la banque d’Orange n’a cessé d’accumuler les pertes. Sur les quatre derniers exercices, elles ressortent à 809 millions d’euros.

Autant de capital injecté que de pertes

Pourtant, Orange continue d’investir dans sa banque mobile. En incluant la dernière augmentation de capital en octobre 2021, l’opérateur télécoms aura, au total, injecté 847 millions d’euros dans Orange Bank. Presque autant que ses pertes.

Le groupe de télécoms vise à atteindre le point mort dans les services financiers en 2024, révèle son rapport annuel. Après le rachat d’Anytime et le partenariat avec la fintech Younited sur le crédit à la consommation, il se cherche un nouveau partenaire… dans l’assurance. Groupama a souhaité, de son côté, se désengager du capital de la banque. L’assureur mutualiste, qui a revendu sa part de 22% à Orange, maintient toutefois son partenariat commercial. Il prolonge jusqu’en 2028 l’exclusivité accordée à Orange Bank pour la banque au quotidien et le crédit à la consommation.

Orange Bank revendique aujourd’hui 1,7 million de clients en France et en Espagne, dont 400.000 issus des agences Groupama et Gan. Le groupe d’assurance affirmait en mars 2021 ne pas être en accord avec sa stratégie de développement à l’international. «Orange Bank avait vocation à devenir la plateforme de crédit pour Orange et pour Groupama Banque en France et devait se cantonner, à l’étranger, à l’Espagne et éventuellement à la Belgique, précisait son directeur général Thierry Martel. En 2020, Orange a souhaité rassembler toutes ses activités financières, incluant ses services dans d’autres pays, dans Orange Bank. »

L’opérateur télécoms, qui s’est développé sur le paiement mobile en Afrique via Orange Money, compte accélérer sur le continent. Lancée en juillet 2020 en Côte d’Ivoire, Orange Bank y revendique déjà 700.000 clients. Elle a « vocation à s’étendre au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso », affirme Orange.