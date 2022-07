BlackFin double sa capacité d’investissement dans les fintechs

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

BlackFin Capital Partners met les bouchées doubles dans la tech. La société de gestion créée en 2009 par Laurent Bouyoux, Eric May, Bruno Rostain et Paul Mizrahi vient d’enregistrer le second closing de son deuxième fonds dédié aux fintechs et assurtechs européennes, à 350 millions d’euros....