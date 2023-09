La SEC reporte l’approbation des ETF bitcoin

Le prix du bitcoin a chuté de 5 % après que la Securities and Exchange Commission a reporté l’approbation des premiers ETF investis directement dans la cryptomonnaie, rapporte le Financial Times. Le régulateur américain a annoncé jeudi soir dans une série de documents qu’il avait besoin de plus de temps pour étudier sept candidatures pour des ETF bitcoin, y compris une de BlackRock. La chute du prix a effacé la plupart des gains que le bitcoin avait réalisés après la victoire juridique obtenue par Grayscale pour son Grayscale Bitcoin Trust.