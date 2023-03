Lancée en 2019, la proptech Virgil lève 15 millions d’euros auprès de fonds comme Alven, LocalGlobe, Evolem, déjà présents au capital, ainsi qu’auprès de nouveaux entrants : Global Founders Capital, avec des family offices et des business angels. L’objectif est d’accélérer son activité et d’accompagner davantage de jeunes acquéreurs immobiliers en région parisienne. Sur les 15 millions d’euros levés, 7 millions serviront à financer une partie des acquisitions immobilières des clients et 8 millions seront consacrés au développement de la société à travers des recrutements et le renforcement de ses outils technologiques. L’activité de Virgil consiste à accompagner les candidats à l’achat immobilier et à investir 10% de la somme et jusqu’à 100.000 euros à leurs côtés pour compenser un apport personnel souvent insuffisant au regard des prix très élevés atteints par le marché parisien et la première couronne. Virgil devient alors copropriétaire dormant du bien acquis, à hauteur de 15%. L’entreprise récupère son investissement au moment de la revente du bien, soit cinq à dix ans après l’acquisition. En trois ans, Virgil a réalisé une centaine d’opérations et investi 50.000 euros en moyenne, soit 50 millions d’euros au total. Aucune revente n’a encore eu lieu. La société vise désormais les 50 millions d’euros investis par mois en France et en Europe.