Clifford Chance promeut 32 personnes au rang d’associé

Clifford Chance, le cabinet d’avocats d’affaires anglo-saxon, vient d’annoncer la nomination de 32 associés dans l’ensemble de ses bureaux dans le monde, dont deux nouvelles associées à Paris, Marie Préat et Ekaterina Zaboussova-Celsa. Ces promotions entreront en vigueur le 1er mai 2023.

Avocate au barreau de Paris depuis 2010, Marie Préat est spécialisée dans la la création et la levée de fonds d’investissement (fonds de private equity, de fonds de fonds et de fonds de dette) français et européens. Elle conseille également les gestionnaires de portefeuille sur la gestion de leur activité (en particulier sur les aspects réglementaires), sur les transactions de portefeuille secondaire et sur les spin-offs.

Ekaterina Zaboussova-Celsa, avocate au barreau de Paris depuis 2002, accompagne les sociétés cotées et non cotées sur tous les aspects liés aux dispositifs d’actionnariat salarié en France et à l’international. Elle intervient sur les problématiques complexes dans le cadre d’opérations d’introduction en bourse, privatisation et restructuration ainsi que dans le secteur bancaire.

Mathieu Remy, associé-dirigeant du bureau de Paris, a déclaré que « la promotion de Marie Préat et d’Ekaterina Zaboussova-Celsa marque avant tout la reconnaissance de deux avocates de talent, leur expertise dans leurs pratiques respectives et leur engagement sans faille au service de nos clients. Elle est également le gage de notre volonté de continuer à renforcer la place des femmes au sein de notre partnership. »