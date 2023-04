Adeline Lemaire : Vive le long terme

Quelles sont vos ambitions à la tête de l’activité fonds de fonds de Bpifrance ?

L’activité fonds de fonds est l’une des trois activités de la société de gestion Bpifrance Investissement : l’investissement direct en capital-innovation, l’investissement direct en capital-développement et l’activité de fonds de fonds. Sur cette dernière, nous avons déployé 1,6 milliard d’euros en 2022 dans 87 fonds privés. L’objectif est de continuer à irriguer le marché pour consolider et développer un continuum de financement des entreprises en fonds propres, intelligents, grâce à l’accompagnement dispensé par les investisseurs professionnels, quel que soit le stade de maturité des entreprises.

Le second objectif cible l’industrie du capital-investissement en tant que telle avec l’ambition de l’accompagner pour assurer sa robustesse et sa pérennité, ainsi que sa compétitivité par rapport au private equity international, qui s’intéresse aussi aux entreprises françaises. Nous cherchons également à avoir un impact au niveau des investisseurs institutionnels français et internationaux des fonds (limited partners, LP) afin de les inciter, via différentes initiatives, à participer aux levées des fonds français. Sur le plan national, cela passe notamment par le partenariat France Investissement Assureurs (FIA), qui permet d’engager huit partenaires assureurs à investir à nos côtés. Nous venons d’annoncer son renouvellement pour la quatrième génération. Pour la période de cinq ans à venir, les assureurs s’engagent à mobiliser 3 milliards d’euros. Bpifrance prévoit d’investir 7 milliards, soit un total de 10 milliards mobilisés au travers ce partenariat pour le financement de l’économie française.

Quelle est votre analyse de l’évolution de l’industrie française du private equity ?

Il y a toujours des efforts à faire bien sûr. Il existe encore beaucoup de petites sociétés de gestion et nous sommes favorables à de nouveaux mouvements de consolidation sur le marché français pour créer des ensembles plus forts et plus pérennes. Néanmoins, de plus en plus de sociétés de gestion, devenues des plateformes, et qui se développent sur différents produits ou segments de marché, comme Eurazeo ou Tikehau, sont très présentes à l’international. Ce mouvement se poursuit. Nous sommes d’ailleurs présents dans certains de leurs fonds.

L’âge d’or du private equity lié aux taux bas a pris fin l’an dernier. Quelles conséquences de la hausse des taux observez-vous sur votre portefeuille et le marché en général ?

Il y a deux impacts de la hausse des taux sur notre industrie. Le premier sur le financement des opérations, notamment le LBO (leveraged buy-out). C’est un segment sur lequel nous sommes peu présents. Nous couvrons surtout le small et lower midcaps et ne sommes pas dans les fonds de midmarket et large caps buy-out, sur lesquels il y a de forts effets de levier et qui, pour certains, ont pu connaître des difficultés d’accès aux financements dans le contexte de hausse des taux. Depuis l’automne dernier, ils sont confrontés à une certaine frilosité des banques à financer les plus grosses opérations. Bpifrance est assez préservé de cette situation.

Le deuxième impact se trouve plutôt dans les allocations des LP, qui peuvent considérer, dans ce contexte de hausse des taux, que les fonds de dette privée procurent de meilleurs rendements que par le passé tout en étant moins consommateurs de fonds propres que le segment du private equity. D’où l’importance de nos partenariats comme le FIA pour continuer à convaincre de l’intérêt de cette classe d’actifs, qui reste très créatrice de valeur pour les entreprises accompagnées, pour l’économie, et qui offre des performances intéressantes à long terme. Mais ce n’est pas une classe d’actifs pour laquelle je vois à long terme les performances se dégrader en raison de la hausse des taux.

L’industrie représente une part très significative des PME et ETI que nous accompagnons

Craignez-vous que les LP délaissent la classe d’actifs ?

Il y a d’autres facteurs qui nous laissent penser que les durées de détention des participations peuvent être plus longues que par le passé pour in fine délivrer une performance conforme à ce que l’on vise selon les segments, notamment en termes de multiples. Mais nous n’avons pas d’alerte sur la qualité des portefeuilles ; les entreprises sous-jacentes vont plutôt bien pour l’instant. La question est davantage liée au passage de la crise énergétique et de l’inflation. Il s’agit de naviguer dans des paramètres macroéconomiques et un univers de financement qui sont un peu chahutés, et je pense qu’une entreprise est davantage protégée lorsqu’elle est accompagnée par un fonds pour évoluer dans cet environnement. Il n’y a donc pas de raison que les LP se détournent massivement de cette classe d’actifs. Bpifrance reste un investisseur très stable. Nous avons toujours investi de la même manière en période de pic ou de creux. Ce rôle d’accompagnement du marché à travers les cycles est primordial, de même que pour la construction de la performance de notre portefeuille. Les meilleurs millésimes sont d’ailleurs souvent les millésimes post-crise.

Dans ce contexte, est-il raisonnable de commercialiser des produits de private equity auprès des particuliers comme le fait, entre autres, Bpifrance ?

Lorsque nous commercialisons des produits à destination du grand public, nous sommes très clairs sur le fait que le capital n’est pas garanti, qu’il s’agit d’un investissement de long terme, d’une classe d’actifs illiquide, et sur la manière dont elle doit s’inscrire dans une stratégie d’épargne. Il est important de continuer à proposer ces produits aux particuliers car, de même que pour les LP, c’est sur le long terme une

industrie qui génère des rendements

intéressants pour la construction d’une épargne et qui expose à l’économie française. Il y a d’ailleurs une forte demande des investisseurs particuliers pour connaître la destination de leur épargne. Nos premiers produits à destination des particuliers donnaient accès à 1.500 entreprises.

Les segments du venture et du growth sont pourtant en souffrance depuis plusieurs mois…

Nous investissons fortement dans les segments venture et growth. Néanmoins dans nos produits retail, le capital-développement/transmission est prépondérant – c’est-à-dire des PME et des ETI. La répartition est d’environ 60/40. Nous devrions continuer ainsi dans les prochains fonds. Il est vrai que nous constatons un ralentissement des levées de fonds de start-up, ainsi que des corrections de valorisation. Mais, encore une fois, il faut regarder les choses sur le long terme. Nous continuons de penser qu’il est primordial d’accompagner les start-up dans leur développement. L’early stage, qui est un peu moins touché que le growth par les baisses de valorisation, représente une bonne partie de notre portefeuille. C’est un sujet auquel nous sommes évidemment très attentifs et nous accompagnons nos fonds partenaires qui sont présents sur ces stratégies. Sur le growth, on observe surtout une crise sur le continuum de financement plutôt que sur les performances intrinsèques des entreprises. Aujourd’hui, le focus des fonds est d’accélérer le chemin vers la rentabilité et moins de rester sur le modèle des levées de fonds successives. Nous avons 5.000 entreprises sous-jacentes, donc la grande diversification du portefeuille permet d’atténuer ces variations.

Y a-t-il des conséquences de la chute de Silicon Valley Bank (SVB) sur votre portefeuille tech ?

Nous avons investi dans un petit nombre de fonds étrangers dont SVB était la banque dépositaire. Le sauvetage très rapide par la Federal Deposit Insurance Corporation a permis d’assurer la continuité de l’activité et aux fonds de trouver des solutions. Nous ne sommes donc pas inquiets. Il s’agit d’un phénomène très circonscrit, qui ne concerne qu’une petite vingtaine de fonds sur les 580 qui composent notre portefeuille. Concernant les sous-jacents, ces fonds étrangers pouvaient avoir investi dans des start-up américaines qui ont SVB comme banque, et des fonds français comptent également dans leur portefeuille des start-up françaises établies aux Etats-Unis et disposant d’un compte chez SVB. Nous en avons recensé une centaine. Elles ont toutes, soit réussi à transférer leur cash avant le sauvetage, soit pu conserver leur cash grâce au sauvetage puisque Silicon Valley Bridge Bank, la structure qui opère la transition, a garanti tous les dépôts même au-delà de la limite de 250.000 dollars, qu’ils soient assurés ou non.

Quel est le rôle de Bpifrance dans la politique de réindustrialisation de la France ?

L’industrie représente une part très significative des PME et ETI que nous accompagnons. C’est environ 40 % des sous-jacents de nos fonds partenaires en capital-développement. Nous continuerons à les accompagner par ces biais-là. Par ailleurs, dans le cadre du plan « start-up et PME industrielles », nous allons commencer, cette année, à déployer le Fonds national de venture industriel, doté de 350 millions pour le moment, dédié à des fonds de capital-risque qui vont pouvoir accompagner des start-up industrielles, du prototype à la première usine. Certains fonds sont déjà présents sur cette thématique du venture industriel. Nous continuerons à les accompagner et nous accompagnerons également de nouvelles équipes qui vont émerger sur le marché. Nous pensons que la réindustrialisation passe beaucoup par l’innovation, par de nouveaux modèles, de nouvelles entreprises, mais aussi par les PME industrielles qui innovent en termes de process industriels, de produits et qui auront besoin de renouveler ou d’étendre leur outil de production. Le tissu industriel existant est aussi une réponse à la réindustrialisation en innovant et en se renouvelant. Bpifrance dispose aujourd’hui d’un vrai continuum de financement dans le cadre du plan « start-up et PME industrielles »

Son parcours

Directrice exécutive depuis le 2 janvier 2023, Adeline Lemaire a rejoint la direction fonds de fonds de Bpifrance en 2014. Cette diplômée de l’Essec a d’abord été directrice d’investissements au pôle fonds d’innovation, puis au pôle capital-développement, dont elle a pris la direction en janvier 2019. Elle est alors responsable d’investissement dans les fonds de private equity. Elle avait commencé sa carrière à l’Agence française de développement en financement de projets d’infrastructures et développement urbain dans les pays émergents, avant de rejoindre l’équipe private equity de Proparco.