Le succès du FCPE de La Redoute montre la voie au private equity

Le jackpot ! En investissant dans un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) de reprise, les salariés de La Redoute se sont partagé en 2022 quelque 100 millions d’euros. En moyenne, un salarié qui avait investi 100 euros dans ce FCPE en 2015 a récupéré, huit ans plus tard, 100.000 euros. Un succès de partage de valeur dont le private equity français pourrait largement s’inspirer.

En 2015, PPR (devenu Kering) cède La Redoute, vépéciste en difficulté, à ses deux dirigeants pour un euro symbolique. A la holding de reprise New R est intégré un FCPE de reprise, dans lequel les salariés sont invités à investir. « Ils pouvaient investir 100 euros et l’entreprise ajoutait 200 euros supplémentaires. Les 100 euros étaient investis dans New R et les 200 étaient placés en monétaire pour sécuriser le placement », retrace Jean-Philippe Debas, le président d’Equalis Capital, qui a structuré ce FCPE.



Un multiple de 1.000

La Redoute initie alors son redressement, devenant 100 % e-commerce et ouvrant sa plateforme à d’autres e-commerçants. Le succès est rapide et, en 2018, les Galeries Lafayette acquièrent 51 % de la société. L’argent ainsi récolté est redistribué aux actionnaires, dont le FCPE. Impossible toutefois pour les salariés de le toucher. « Si le FCPE est un outil hypersécurisé juridiquement et fiscalement, il a quelques inconvénients, comme la limite d’investissement à un an de salaire et le blocage de l’argent pendant toute la durée de vie du véhicule », indique Jean-Philippe Debas.

En 2022, les Galeries Lafayette rachètent le solde du capital. Il est donc mis fin au FCPE et les salariés récupèrent alors 1.000 fois leur investissement initial ! « Le management a présenté son business plan aux salariés, qui y ont tout de suite adhéré et ont investi dans le FCPE. Les étapes du redressement ont toujours été communiquées et nous réalisions que nous allions atteindre nos objectifs. C’était une aventure commune », résume Michel Taoui, directeur administratif et financier adjoint de La Redoute et actionnaire du FCPE. « Contrairement aux management packages, le plus souvent utilisés en private equity, le FCPE ne concerne pas qu’un ou deux cercles de managers mais tous les salariés. Et du fait de sa sécurité fiscale, contrairement aux management packages, régulièrement retoqués par l’administration fiscale, c’est un mécanisme idéal accessible aux fonds d’investissement pour aligner les intérêts de toutes les parties prenantes de l’entreprise », souligne le patron d’Equalis.

A l’image des management packages, le FCPE dispose aussi d’instruments permettant de dynamiser la performance de l’investissement, comme l’achat de parts avec une décote ou l’ajout d’options de type BSA (bons de souscription d’actions) « ratchet ». Deux fois par an, la valeur du FCPE est établie par un expert et des fenêtres de sortie sont organisées pour les salariés partants.

Autant d’arguments qui pourraient pousser les fonds de private equity à s’emparer de cet outil d’intéressement. Certains ont commencé, tels Bpifrance, BNP Paribas Développement et Turenne, qui, pour le leveraged buy-out (LBO) sur Les Zelles, ont fait entrer à leurs côtés les salariés dans un FCPE de reprise à hauteur de 36 % du capital. Dans La Redoute, le FCPE détenait 15 % de la société.