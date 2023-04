Doctrine accueille deux nouveaux investisseurs : Summit Partners et Peugeot Invest

Doctrine, la start-up française connue pour son moteur de recherche alimenté par l’intelligence artificielle, a récemment accueilli deux nouveaux investisseurs dans son capital : Summit Partners, un fonds américain, et Peugeot Invest, le family office français. Cette opération a également bénéficié du soutien de 88 de ses employés, représentant 80% de son effectif.

Ce nouvel investissement est d’autant plus notable que les fonds internationaux ont été jusqu'à présent peu actifs dans le domaine des legaltechs françaises. Selon des sources proches du fonds, Summit Partners, conseillé par le cabinet d’avocats Latham & Watkins, aurait investi environ 120 millions d’euros dans la jeune start-up française fondée en 2016, devenant ainsi actionnaire majoritaire.

Cette levée de fonds intervient cinq ans après celle de 2018 avec la participation d’Otium Venture et Xavier Niel, et marque le retrait des investisseurs précédents au profit de Summit Partners et Peugeot Invest.

L’objectif de cet investissement est de soutenir le développement international de Doctrine et de créer un leader dans le domaine de l’intelligence juridique alimentée par l’intelligence artificielle. «L’expérience de Summit Partners nous aidera à soutenir notre développement et à construire un leader de la Legaltech », a déclaré dans un communiqué Guillaume Carrère, directeur général de Doctrine.