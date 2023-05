Le nouveau fonds retail de Bpifrance s’efforce d’atténuer la courbe en J pour les particuliers

En lançant Bpifrance Entreprises Avenir 1 (BEA1), son premier fonds à destination des particuliers qui opère une stratégie de fonds de fonds primaires, la banque publique a structuré le véhicule de telle sorte que sa performance ne soit pas affectée trop longtemps à son démarrage. La fameuse courbe en J résulte du fait que les fonds de private equity affichent les premières années un rendement négatif, lié aux frais de gestion, le temps de constituer un portefeuille de participations et initier la création de valeur pour ensuite voir ce rendement repasser en territoire positif. Une stratégie de fonds de fonds primaires est traditionnellement victime de ce phénomène.

Pour l’atténuer, voire l’annuler, certains fonds de fonds associent stratégies primaire et secondaire, afin que la seconde compense l’impact négatif de la première. Bpifrance procède autrement en abondant le fonds dès le départ de 40 millions d’euros. « Le mécanisme classique d’un fonds de fonds est de collecter, de réaliser un premier closing et de commencer à investir, rappelle Gorka Gonzalez, responsable de l’activité Retail chez Bpifrance. Avec l’engagement de 40 millions d’euros dans le fonds de Bpifrance, cela permet au véhicule de commencer à investir alors que la collecte auprès des particuliers démarre. Cela permet de raccourcir la courbe en J et d’aligner les intérêts de Bpifrance et des investisseurs particuliers. Le fonds a été lancé le 19 avril et nous avons déjà identifié une demi-douzaine d’investissements pour des tickets de 2 à 5 millions en comité d’investissement. »

Alors que Bpifrance Entreprises 1 et 2 (BE1 et BE2), les fonds de fonds secondaires pour le retail lancés respectivement en 2020 et 2022, assuraient des distributions aux particuliers chaque année, BEA1 ne le permettra pas. « Bien que la courbe en J soit raccourcie, il s’agit d’une stratégie « primaire », donc nous n’attendons pas de rebond de la valeur liquidative de BEA1 comme pour les deux fonds précédents (BE1 et BE2 qui représentaient des stratégies « secondaires »), il faudra donc patienter plusieurs années pour constater une vraie création de valeur sur ce fonds », indique Gorka Gonzalez.

Des tickets plus importants en fonction de la collecte

L’alignement d’intérêt cher à Bpifrance est par ailleurs renforcé par le fait que BEA 1 co-investit avec le véhicule FFI VI de l’activité fonds de fonds de la banque publique. Plusieurs conditions doivent être remplies pour que BEA1 soit associé aux investissements de FFI VI : le fonds cible doit viser une collecte d’au moins 150 millions d’euros, être article 8 ou 9 du règlement SFDR, avoir une durée de vie de 12 ans maximum et que FFI VI y investisse au minimum 20 millions d’euros.

L’objectif de collecte de BEA1 a été fixé à 50 millions d’euros. Les 40 millions injectés par Bpifrance seront remplacés au fur et à mesure par les souscriptions des particuliers. Si la levée n’atteint pas ce niveau, Bpifrance restera investi dans le véhicule. « BEA1 investira dans chaque fonds sous-jacent 10% du montant souscrit par le fonds France Investissement VI géré par Bpifrance, avec un plafond fixé à 5 millions d’euros. Un ticket qui pourrait augmenter en fonction de la collecte, toujours afin d’assurer un portefeuille diversifié », précise Gorka Gonzalez.

Quelques jours après son lancement, BEA1 recense sur sa plateforme de souscription digitale, seul canal de distribution pour l’instant avant de passer en multicanal, environ 1.500 particuliers inscrits et déjà des engagements fermes. A l’issue d’un appel d’offres, Tylia Invest a été retenu comme support à la souscription, gestionnaire du passif, et distributeur non-exclusif auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Des discussions sont également en cours avec des gestionnaires d’épargne retraite et des assureurs. Le troisième millésime du fonds de fonds secondaire, BE3, sera quant à lui lancé l’an prochain.