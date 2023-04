iQera parvient à garder ses créanciers captifs

A défaut d’avoir été vendue comme prévu courant 2022, faute de solutions de financement attractives pour les acquéreurs potentiels, la société iQera est parvenue à se refinancer de manière innovante en février dernier. Le spécialiste du recouvrement de créances, sous LBO (leveraged buy-out) avec BC Partners et Montefiore depuis 2017, avait émis trois souches obligataires à haut rendement (high yield) pour un total de 570 millions d’euros. Dans le détail, il s’agissait d’une souche de 270 millions à taux fixe de 4,25 %, une de 200 millions à 6,5 % et une de 100 millions à taux variable Euribor + 5,375 %, toutes à échéance septembre 2024.

« L’usage de marché veut que l’on refinance ses obligations au moins un an avant l’échéance, au risque d’être pénalisé par les agences de notation, explique une source proche d’iQera. Compte tenu de la volatilité du marché, nous nous sommes préparés pour saisir la première fenêtre qui se présentait à nous. »

Paiement cash

Cette préparation initiée à l’été 2022 a été mouvementée. Accompagné par JPMorgan et Latham & Watkins, iQera avait initialement envisagé un refinancement total classique, c’est-à-dire l’émission de nouvelles obligations et le remboursement intégral des souches existantes, comme cela se fait le plus couramment sur le marché. Très vite, la banque s’est aperçue que l’appétit du marché risquait d’être faible. Rien n’indiquait que les investisseurs des souches initiales participeraient à une nouvelle émission. « Le marché primaire avait un appétit limité pour une émission de cette taille. Nous avons donc privilégié une offre d’échange permettant d’allonger la maturité de notre dette afin d’éviter d’aller sur le marché primaire », retrace cette source.

D’autant que l’activité d’iQera a souffert de la crise du Covid, pénalisant davantage son attractivité pour les investisseurs. « Le Covid a eu un impact négatif pour iQera car, au cours de ces deux dernières années, les aides d’Etat ont grandement réduit le nombre de faillites d’entreprises, abaissant mécaniquement le nombre de créances douteuses dans le bilan des banques », fait-on savoir du côté de BC Partners. D’autres sociétés avaient dû se résoudre à choisir une offre d’échange plutôt qu’une nouvelle émission les mois précédents, comme l’allemand Stada ou le britannique Newday.

L’option de l’échange, au pair, est donc retenue chez iQera. « L’objectif était de créer une dynamique avec les investisseurs existants en leur proposant d’échanger tout ou partie de leurs obligations, en allongeant la maturité et en optimisant le pricing par rapport à un refinancement classique. L’opération ne pouvait se faire qu’avec un taux d’acceptation de 75 % minimum », indique Thomas Margenet-Baudry, associé chez Latham & Watkins qui a accompagné iQera dans cette opération. L’idée était donc de garder les investisseurs captifs.

Au moment de l’ouverture d’une fenêtre de marché début 2023, la phase de pré-marketing est lancée. Pour inciter les investisseurs à accepter l’échange, un paiement additionnel en numéraire de 5 % du montant investi versé au moment de la souscription est offert aux investisseurs participant à l’offre. « Cela équivaut à un rendement de 11 % au total », précise Cédric Cosquer, managing director chez JPMorgan, responsable des équipes leveraged finance pour la France.

Emission primaire conditionnée

Les quelques investisseurs sondés accueillent l’offre plutôt positivement mais une problématique surgit. « Certains obligataires n’avaient pas la possibilité de participer à l’échange avec le même fonds que la souche initiale pour des raisons de durée de vie ou de règlement de leur fonds, mais ils pouvaient en revanche investir à travers un nouveau fonds dans une émission primaire », expose BC Partners. C’est dans ce contexte qu’iQera et ses conseils ont su innover. « Nous avons créé une nouvelle structure avec, à côté de l’offre d’échange, une nouvelle émission d’obligations primaires et une offre de rachat en espèces. Les investisseurs qui ne pouvaient pas participer à l’échange avaient donc la possibilité de vendre leurs titres et d’investir dans la nouvelle émission », relate Thomas Margenet-Baudry.

Dès lors, toujours dans le but de garder un maximum d’investisseurs captifs, il fallait s’assurer que les participants à l’offre de rachat réinvestissent effectivement dans l’offre primaire. « Le rachat des obligations au pair n’était possible que si les investisseurs participaient à la nouvelle émission. Lorsqu’ils plaçaient un ordre pour la nouvelle émission, ils se voyaient remettre un code d’acceptation leur donnant accès à l’offre de rachat », détaille Quentin Plessis, vice-président chez JPMorgan en charge des activités de liability management en Europe. Les participants à la nouvelle émission et à l’offre de rachat bénéficiaient du même coupon que pour l’offre d’échange, ainsi que du paiement additionnel de 5 % en numéraire. La nouvelle émission était aussi ouverte aux nouveaux investisseurs, mais les souscripteurs historiques participant à l’offre de rachat restaient prioritaires.

Une fois cette nouvelle structure définie, la phase de marketing a pu démarrer et l’opération a été réalisée avec succès. Au total, iQera a émis 500 millions d’euros de nouvelles obligations 2027 dans le cadre des deux offres. Sur les 570 millions de dette initiale, il ne reste plus que 130 millions à rembourser au plus tard en septembre 2024. Pour ce qui concerne la nouvelle dette, iQera ne gère plus qu’une seule souche, rémunérée au taux variable Euribor 3 mois + 6,5 %. L’opération a légèrement augmenté le levier d’endettement d’iQera, de 0,15 point de base. Il est désormais de 3,45 fois l’Ebitda.

Désormais refinancé, iQera peut se préparer à l’augmentation attendue des créances douteuses pour reprendre sa dynamique de croissance et d’acquisitions permettant, le moment venu, de se vendre sous un meilleur jour. L’an dernier, BC Partners envisageait une valorisation supérieure à un milliard d’euros.