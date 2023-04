Wormser Frères vise 40 millions d’euros pour deuxième fonds de venture loans

Après avoir achevé la période d’investissement de son premier millésime, la banque Wormser Frères lance son nouveau fonds Venture Loan II pour lequel il vise une collecte de 40 millions d’euros, soit le double de son prédécesseur.

«Nous réalisons le premier closing du fonds cette semaine et devrions annoncer notre premier investissement dans une dizaine de jours, indique le directeur général Marc Wormser. La banque est le premier souscripteur du fonds avec un engagement de 7 millions d’euros et une levée est en cours auprès de notre clientèle privée essentiellement et de potentiels petits investisseurs institutionnels.»

Des tickets de un à quatre millions d’euros

Venture Loan II investira des tickets compris entre 1 et 4 millions d’euros et compte disposer à terme de 15 à 20 lignes. Les venture loans octroyés bénéficieront d’une franchise d’un an et d’une période de remboursement amortissable de trois ans. Le coût de ces prêts s’établit à Euribor 3 mois avec un spread de 8%. «En cas d’atteinte des objectifs de création de valeur de la start-up, nous ajoutons une rémunération variable qui passe soit par des bons de souscription d’actions soit par une hausse du taux d’intérêt», détaille Marc Wormser.

La durée de vie de ce fonds professionnel spécialisé (FPS) est de 6 ans, dont une période d’investissement de deux ans. L’offre du fonds a la particularité de n’exiger aucune sûreté à l’emprunteur. «Nous disposons d’une contre-garantie afin de réduire le risque», ajoute le directeur général. Sur les 30 investissements du fonds, un seul défaut a été constaté, pour un ticket très limité.

A lire aussi:

Rentabilité demandée

Pour être éligible à un prêt de Venture Loan II, la start-up doit dégager une marge brute annuelle de plus d’un million d’euros, afficher une forte croissance et être rentable ou en passe de le devenir dans les 12 mois. Par ailleurs, sa capacité de remboursement doit provenir de sa croissance et non de ses levées de fonds futures, d’autant plus dans un marché où les levées sont plus difficiles ces derniers mois pour les jeunes pousses.

Si l’équipe a beaucoup investi dans les logiciels Saas BtoB pour le fonds, elle reste agnostique en termes de secteurs, à l’exception des biotechs dont le modèle ne convient pas aux venture loans.

Le véhicule, qui vise un taux de rendement interne (TRI) net de plus de 9%, se distingue du millésime précédent en ce qu’il dédiera 25% des montants levés à des prêts destinés à des entreprises à impact. «L’atteinte de certains objectifs d’impact par les start-up concernées conduira à une réduction du taux d’intérêt de 1% à 2%», précise Marc Wormser. Le fonds s’est fixé pour objectif d’être classé article 8 selon la réglementation SFDR (sustainable finance disclosure).

Les levées de fonds étant plus complexes à mener pour les start-up, le marché du venture loan devrait se développer rapidement. Alors que la banque Wormser Frères était le seul acteur français dans ce domaine depuis le lancement de l’activité en 2015, il vient d’être rejoint par Isai qui a lancé récemment Isai Growth Lending avec un objectif de levée de 809 millions d’euros.