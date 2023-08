Un fonds de private equity s’intéresse à BlackBerry

Elle a définitivement abandonné son activité dans les smartphones l’an dernier mais elle intéresse toujours les investisseurs. La société canadienne BlackBerry, cotée à New York, fait l’objet d’une offre publique d’achat de la part du fonds de private equity Veritas Capital, ont appris Bloomberg et Reuters de sources proches du dossier. Après la publication de cette information, l’action BlackBerry a grimpé de 17% vendredi pour atteindre en fin de séance une capitalisation boursière de 3,1 milliards de dollars.

Les agences de presse n’ont pas obtenu les détails de l’offre, mais avancent que l’offre porte sur l’intégralité du capital de la société. Elle intervient quelques mois après que le groupe, désormais concentré sur la cybersécurité et l’internet des objets (IoT), a engagé une revue stratégique qui pourrait le conduire à sortir d’une ou plusieurs activités. Dans ce cadre, il est conseillé par Morgan Stanley et Perella Weinberg.

Cession de brevets en cours

Fondé en 1984, BlackBerry avait connu un succès mondial dans les années 2000 avec ses emblématiques smartphones à clavier physique qui équipaient les plus grands dirigeants d’entreprises et politiciens de la planète, et se constituant une communauté de fans très conséquente.

Elle opère désormais deux activités principales : les logiciels de cybersécurité et l’IoT essentiellement dédié à l’industrie automobile. Depuis l’abandon du business des smartphones annoncé dès 2016, la société s’emploie à céder ses brevets sur les appareils mobiles. En mai dernier, elle a indiqué que leur cession pour 900 millions de dollars à l’irlandais Malikie Innovations Limited, annoncée plus tôt, se poursuivait, après un premier échec de vente de ces brevets au « patent troll » Catapult IP Innovations pour 600 millions.

Veritas Capital est une société de capital-investissement basée à New York et spécialisée dans les technologies, visant principalement des entreprises qui fournissent des produits et services dédiés aux gouvernements. Elle a notamment acheté plus tôt dans l’année la société de recherche sur l’énergie Wood MacKenzie et fait partie du consortium en cours d’acquisition de Syneos Health pour 7,1 milliards de dollars.