UBS AM lève 265 millions d’euros pour sa cinquième stratégie de croissance en capital-investissement

L’équipe Real Estate & Private Markets d’UBS Asset Management a clôturé sa cinquième stratégie de croissance en capital-investissement, avec des engagements totalisant 265,8 millions d’euros. Le fonds avait été lancé en janvier 2023. La quatrième stratégie avait réuni 384 millions d’euros d’engagements en janvier 2022.

Actuellement, les investissements sont répartis entre les fonds primaires, et un certain nombre d’opérations dites « transactionnelles », incluant plusieurs co-investissements et investissements secondaires dans le pipeline, afin d’accélérer la constitution du portefeuille et d’améliorer les performances. La stratégie vise à investir près de 50% du portefeuille dans des investissements secondaires et des co-investissements, dans le but d’accroître le rendement du fonds.

Comme pour les stratégies précédentes, les investisseurs pourront sélectionner un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale, mais auront également la possibilité d’investir dans des poches géographiques pour une exposition focalisée sur l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie-Pacifique. Les investisseurs de la poche européenne bénéficieront d’une stratégie d’investissement durable respectant l’article 8 du règlement SFDR. Les investisseurs des autres compartiments (mondial, nord-américain et APAC) seront alignés avec l’article 6.