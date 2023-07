Turenne et Geneo Capital entament une nouvelle enveloppe d’obligations relance de 117 millions d’euros

Plus que 5 mois pour bénéficier des obligations relance. Cet instrument financier du plan de relance post-Covid de l’Etat séduit de plus en plus les dirigeants des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). En réponse au besoin grandissant de financement de celles-ci, le groupement constitué par Turenne Groupeet Geneo Capital Entrepreneur entame une nouvelle enveloppe de 117 millions d’euros d’obligations relance.

« Dans un contexte où le financement des entreprises s’avère complexe, ce produit devient particulièrement attrayant pour elles en raison de son caractère subordonné et de ses conditions souples », souligne Mathilde Paoli, responsable de l’activité de « mezzanine de capital-développement » chez Geneo. Ce dispositif, lancé en 2021 pour soutenir le développement des PME et ETI, permet aux entrepreneurs de bénéficier d’un financement non dilutif d’une maturité de huit ans remboursable in fine avec un taux fixe compris entre 6,7% et 9%. A fin janvier 2023, quelque 1,21 milliard d’euros d’obligations relance ont été consentis à des entreprises françaises.

Les obligations relance présentent par ailleurs un intérêt stratégique pour les sociétés de gestion qui ont été sélectionnées par France Assureurs pour les octroyer. « En plus de répondre aux besoins de financement des PME et ETI, les obligations relances offrent à ces entreprises l’opportunité de mieux connaître les sociétés de gestion et de considérer un financement en capital à l’avenir » commente Christophe Deldycke, président du directoire de Turenne Groupe.



Plusieurs ETI et PME financés avec la première enveloppe

« Nous avons pu tenir notre engagement avec la première tranche, qui a permis de financer huit PME et dix-neuf ETI réparties dans toute la France, le tout réalisé en moins d’un an », se félicite Christophe Deldycke. La première enveloppe de 200 millions a permis, entre autres, de financer les besoins de développement du groupe français spécialisé dans les dispositifs médicaux implantables Cousin Surgery et de l’organisateur de transport et commissionnaire en douane BBL.