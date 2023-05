Schroders réalise un premier closing pour son fonds de dette infrastructure

Le troisième millésime Schroders Capital Junior Infrastructure Debt Europe III (Julie III) annonce avoir réalisé un premier closing à hauteur de 320 millions d’euros. Lancé en fin d’année 2022 et classé article de la réglementation SFDR, le véhicule vise à terme une collecte au moins aussi importante que celle de Julie II qui s’était achevée à un milliard d’euros en 2020 et qui a terminé son déploiement en deux ans.

Julie III, qui a attiré des investisseurs européens et asiatiques, investira dans de la dette infrastructure européenne «sub-investment grade» d’actifs de base du marché intermédiaire en veillant à sa diversification en termes de pays et de secteurs. Il vise des infrastructures de services essentiels, à forte intensité de capital avec des barrières à l’entrée, avec une longue durée de vie économique, des flux de trésorerie de long terme, sur des marchés réglementés avec un faible risque technologique. Il pourra ainsi financer des compagnies d’eau et d’énergie, des chemins de fer, des énergies renouvelables, des réseaux électriques et de télécommunications, et des routes.