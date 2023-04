Renovus Capital Partners, vainqueur du classement HEC-DowJones 2022

L'étude, qui en est à sa deuxième édition, révèle que les meilleurs rendements sont obtenus par des acteurs du buy-out de plus petite taille et à vocation sectorielle. Les résultats de cette année montrent la nette domination des sociétés européennes, dont dix figurent dans le top 20.

En tête de liste se trouve Renovus Capital Partners, dont le siège est aux États-Unis, suivi de GMT Communications Partners basé au Royaume-Uni et de Via Equity basé au Danemark qui occupe la troisième place.

Selon les conclusions de l'étude, il est surprenant de constater que les trois premières positions sont occupées par des acteurs qui ont levé des montants relativement modestes, cumulés entre 100 et 999 millions de dollars, tous inférieurs à 350 millions de dollars.

Pour le professeur Gottschalg, en charge de l'étude, cela démontre que les meilleurs rendements sont obtenus par les plus petits acteurs spécialisés dans un secteur particulier. Par exemple, Renovus se concentre sur les «industries de la connaissance et du talent», GMT a une orientation claire sur le secteur de la communication, et VIA Equity sur celui de la technologie.

La domination des sociétés européennes

En deuxième lieu, le rapport révèle que la moitié des 20 premières sociétés de capital-investissement au niveau mondial sont basées en Europe, tandis que les dix autres sont basées aux États-Unis.

Les résultats révèlent également une forte représentation d’acteurs provenant de pays considérés comme des « marchés de capital-investissement de second rang », tels que la Belgique, le Danemark, la Suisse et les Pays-Bas.

Première française du classement, la société de gestion basée à Lyon et fondée par Denis Ribon, Archimed occupe la 6ième place.

Pour parvenir à cet indice, HEC Paris a pris en compte les rendements relatifs et absolus de 563 sociétés de capital-investissement. Les sociétés répondant à des critères tels que la disponibilité de données complètes pour au moins deux fonds levés entre 2009 et 2018, un volume de fonds compris entre 100 et 999 millions de dollars, des investissements aux États-Unis, dans l’Union européenne ou dans le monde entier, et au moins 10 années d’observation ont été ensuite sélectionnées.