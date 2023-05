Qualium boucle la levée de fonds de son troisième millésime à 500 millions d’euros

Qualium atteint son objectif de levée de fonds pour son troisième millésime. L’ex-CDC Capital Investissement, dédié aux PME françaises de croissance, boucle la levée de Qualium Fund III à 500 millions d’euros. Le véhicule a bénéficié du soutien de ses investisseurs historiques, auxquels se sont ajoutés plus d’une vingtaine de nouveaux investisseurs provenant de France, d’Europe et d’Amérique du Nord, selon un communiqué.

On compte parmi les souscripteurs : des institutionnels (compagnies d’assurance, fonds de pension, fonds de fonds et banques) des family offices et des investisseurs privés, notamment les dirigeants des entreprises du portefeuille, des entrepreneurs et des actionnaires familiaux, mais aussi un certain nombre de dirigeants de Qualium.

A lire aussi:

Jusqu’à ce jour, le véhicule a déjà investi environ 220 millions d’euros dans cinq entreprises : Constellation, Recocash, Verdot Ips², AmeXio et Realease Capital.

Il a également réalisé 7 build-ups dans les sociétés en portefeuille, dont une acquisition en cours de finalisation.