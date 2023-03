Permira boucle un fonds de 16,7 milliards d’euros

Malgré un contexte plus difficile pour le capital investissement, en pleine phase d’ajustement des valorisations, le fonds britannique Permira annonce avoir levé 16,7 milliards d’euros pour son dernier fonds phare, de huitième génération. Il avait déjà atteint les 16 milliards d’euros l’été dernier, selon plusieurs sources.

Ce véhicule, qui investira comme les précédents dans des entreprises en croissance dans quatre secteurs spécifiques (technologie, consommation, santé et service), dépasse ainsi l’objectif initialement fixé de 15 milliards d’euros.

Alors que la tendance était à l’accroissement de la taille des véhicules ces dernières années, le fonds de Permira marque une augmentation de plus de 50% par rapport au véhicule de septième génération levé en 2019, pour 11 milliards d’euros.

Plusieurs opérations ont d’ores et déjà été réalisés par Permira via son nouveau véhicule. La société a ainsi investi dans le groupe de cyber sécurité Mimecast (5,8 milliards de dollars, soit 5,5 milliards d’euros), dans la société de logiciels Zendesk (10,2 milliards de dollars, conjointement avec Hellman & Friedman), dans le fournisseur d’information Reorg Research et dans la société de business intelligence Acuity Knowledge Partners.

