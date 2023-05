PAI Partners met la main sur Looping Group pour plus de 600 millions d’euros

Le groupe Looping repart pour un nouveau LBO. Le propriétaire de La Mer de Sable et du Parc Bagatelle accueille à son capital PAI Partners, qui rachète à cette occasion les parts de Mubadala Capital et de Bpifrance. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés, mais, selon nos informations, la société serait valorisée environ le double de son LBO précédent, soit entre 600 et 700 millions d’euros. Le financement de l’opération s’appuie pour une peu moins de la moitié sur une dette unitranche apportée par Hayfin, prêteur du groupe depuis 2019, à laquelle s’ajoute une ligne de capex. A l’issue de l’opération, PAI détiendra 75% du capital, le solde revenant aux deux cofondateurs Laurent Bruloy et Stéphane Da Cunha et au management.

Après un exercice 2022 très solide avec environ 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, le secteur du tourisme/loisirs résistant bien malgré le contexte macroéconomique des derniers mois, Natixis Partners avait été mandaté en fin d’année pour lancer le processus de vente. Des fonds de private equity, des fonds immobiliers comme Aermont et des fonds d’infrastructures tels qu’Antin Infrastructure Partners ont participé aux enchères, a appris L’Agefi. «Nous ne souhaitions pas un process trop ouvert. Looping est à un moment clé de son développement donc nous cherchions des candidats triés sur le volet», indique Stéphane Da Cunha, directeur général du groupe qui exploite des parcs d’attractions, aquatiques, animaliers, et des aquariums.

Un nouveau parc avant l’été

Malgré neuf mois de fermeture de ses parcs pendant la crise du Covid, la société est parvenue à atteindre en trois ans au lieu de cinq les objectifs de son business plan, notamment via des acquisitions. Après avoir racheté le parc d’attraction anglais Drayton Manor en 2020 puis le complexe aquatique Istralandia en Croatie en 2022 et, il y a quelques jours, le parc Aquacolors, toujours en Croatie, Looping Group exploite aujourd’hui 18 parcs de loisirs dans huit pays européens (France, Angleterre, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Portugal, Espagne et Croatie) pour 6,2 millions de visiteurs annuels. PAI l’aidera à poursuivre sur ce rythme. «C’est une activité qui demande beaucoup d’investissement dans les parcs pour améliorer constamment l’expérience client et offre beaucoup de M&A, avec un gros potentiel d’acquisitions futures. Les perspectives de croissance de Looping sont très prometteuses, le modèle du loisir de proximité abordable est très résilient malgré le contexte économique actuel », indique Bertrand Monier, associé chez PAI Partners.

Looping devrait signer une nouvelle acquisition en Europe du Sud avant l’été et, une fois passée la période juillet-août qui représente 30% de son chiffre d’affaires annuel, rependra ses emplettes à l’automne avec des discussions déjà bien avancées notamment en Europe de l’Est. «Nous sommes devenus un acteur qui compte dans le secteur donc nous avons beaucoup de belles cibles dans les tuyaux. L’accélération est devant nous», prévient Stéphane Da Cunha.

Le fonds souverain d’Abu Dhabi était entré en 2019 à hauteur de 45% du groupe à l’occasion de la sortie d’Ergon Capital et de la montée au capital des fondateurs (45%) aux côtés de Bpifrance (10%). A l’époque, la société avait été valorisée un peu plus de 310 millions d’euros sur la base d’un Ebitda de près de 30 millions. La dette unitranche d’environ 140 millions d’euros apportée par Hayfin avait alors remplacé la structure « first loss/second loss » mise en place en 2018 qui consistait à compléter une unitranche d’Alcentra par une dette bancaire en provenance de Bank of Ireland et Société Générale.

Cette acquisition vient compléter le portefeuille de PAI Partners, conseillé par Edmond de Rothschild Corporate Finance dans cette opération, dans le secteur du tourisme et des loisirs. La société de gestion qui revendique près de 25 milliards d’euros d’encours est notamment propriétaire de European Camping Group (Homair) qui a bouclé en février dernier l’acquisition de Vacanceselect pour près d’un milliard d’euros. Il a par le passé été propriétaire de l’exploitant néerlandais de villages vacances Roompot, cédé à KKR en 2020 pour un milliard d’euros, ainsi que de B&B Hôtels revendu en 2019 à Goldman Sachs pour un peu moins de 2 milliards.