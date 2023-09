Opale Capital ajoute une troisième stratégie à sa plateforme de sélection de fonds

Opale Capital, la plateforme d’investissement digitale BtoBtoC dédiée au marché du non coté, filiale de Tikehau Capital, annonce la mise à disposition d’une troisième stratégie d’investissement après le buyout à faible levier centré sur les mégatendances (résilience de l’économie, changements sociaux et environnementaux) et le private equity secondaire.

Via un fonds de fonds, Opale propose aux clients des conseillers financiers un accès à la dette privée pour les situations spéciales. Les clients bénéficieront ainsi d’une exposition aux prochains millésimes de Morgan Stanley Investment Management, Brookfield Asset Management, et Tikehau Capital dans ce sous-segment du private equity. C’est la première fois depuis la création d’Opale Capital en septembre 2022 que la plateforme propose un fonds de sa maison-mère.

La dette privée de situations spéciales, également appelée crédit tactique, apporte des solutions de financement sur-mesure aux entreprises en fonction de leurs besoins. Tikehau rappelle que le tarissement des sources de financement habituelles du private equity (leveraged loans, high yield ou cotation en Bourse), couplé au ralentissement économique, à l’augmentation des coûts et à la baisse des marges, vont créer des besoins de financements adaptés et flexibles pour les entreprises, d’où la pertinence de ce type de dette privée.

Appel de fonds fractionné

Les clients finaux pourront accéder à cette stratégie, comme aux autres déjà commercialisées par la plateforme, à partir de 100.000 euros. Afin d’assurer un alignement d’intérêt optimal, Tikehau investit systématiquement dans les stratégies qu’il propose. Pour maximiser le taux de rendement interne de ses clients, alors que la plupart des offres concurrentes fonctionnent avec un appel de fonds intégral dès le début du cycle d’investissement, Opale propose un appel de fonds fractionné, géré par les dépositaires RBC et Oddo BHF.

Pour sa stratégie de buyout, Opale offre un accès aux fonds de Keensight Capital, Sagard et Ring Capital via des fonds nourriciers. En private equity secondaire, elle permet de souscrire à un fonds de fonds ayant sélectionné des véhicules d’Alpinvest (Carlyle), Harbourvest et Goldman Sachs Asset Management.