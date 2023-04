N26 illustre la dégringolade de la valorisation des fintechs

Ce ne sont encore que des informations de presse, mais les chiffres avancés donnent une idée de la désaffection qui touche aujourd’hui le secteur des fintechs. Selon le journal britannique Financial Times, Allianz X, l’unité dédiée aux investissements numériques du groupe Allianz, chercherait à se désengager des 5% qu’elle détient dans N26.

Si cela ne constitue pas une bonne nouvelle pour la néobanque allemande en termes d’image, la valorisation qui circule l’est encore moins. N26 serait aujourd’hui valorisée 3 milliards de dollars, alors qu’en 2021, lorsqu’elle avait levé 900 millions de dollars, elle était valorisée 9 milliards. En deux ans, sa valeur a donc été divisée par trois.

Dans un communiqué, la banque assure qu’elle «n’est actuellement au courant d’aucune vente secondaire en cours de la part d’investisseurs existants, y compris d’Allianz X, qui sont venus en tant qu’investisseurs principaux dans notre cycle de série C». Allianz, de son côté, n’a pas confirmé l’information, mais a déclaré à Reuters qu’«entreprendre des discussions ne signifie pas nécessairement agir ou conclure ces discussions». D’ailleurs, selon des sources citées par cette même agence de presse, Allianz pourrait même réinvestir à cette valorisation.

Ce prix n’est pas étonnant et plusieurs raisons peuvent l’expliquer. En premier lieu, des doutes commencent à apparaître sur le modèle de rentabilité des néobanques et des fintechs. Klarna, par exemple, spécialiste du BNPL («buy now, pay later», soit le paiement fractionné), avait été une des premières sociétés à en pâtir. En juillet 2022, une levée de fonds de 800 millions de dollars avait révélé une chute de sa valorisation de 85% en un an, celle-ci passant de 45 milliards de dollars à moins de 7 milliards. Plus récemment, au mois de mars de cette année, Stripe, une des stars des solutions de paiement en ligne aux Etats-Unis, a réussi à lever 6,5 milliards de dollars, mais a vu sa valorisation divisée par deux, à 50 milliards au lieu de 95 milliards en mars 2021.

La hausse des taux n’est pas non plus étrangère aux difficultés de ces structures, dont beaucoup ne sont pas encore rentables, ou le sont peu. Car si le financement en actions par des fonds devient plus difficile, celui par la dette peut le devenir encore plus.

Régulateur méfiant

Enfin, dans le cas précis de N26, les relations fraîches qu’entretient la banque avec le régulateur allemand, la Bafin, peuvent rendre méfiants certains investisseurs, qu’ils soient nouveaux ou historiques. En 2021, la banque avait été sommée de renforcer ses contrôles internes contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Autant de raisons pour que les investisseurs voient maintenant d’un autre œil les valorisations stratosphériques qu’avait atteintes ce type de structures. En 2021, N26 valait davantage que Commerzbank et ses 150 ans d’existence. Aujourd’hui, la capitalisation de Commerzbank, même après les inquiétudes provoquées par les banques régionales américaines ou le sauvetage en urgence de Credit Suisse, est de plus de 14 milliards de dollars (13 milliards d’euros). Un juste retour à la réalité, diront certains.