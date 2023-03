Mirova réalise le premier closing d’un fonds de transition énergétique dédié aux émergents

Mirova a annoncé le premier closing du fonds de dette Mirova Gigaton qui vise à accélérer la transition vers les énergies propres dans les pays émergents. La société de gestion a collecté 171 millions de dollars, sur un objectif final de 500 millions. Ce fonds a été lancé à la suite du rachat de la société Sunfunder à l’été 2022, devenue depuis Mirova Sunfunder East Africa Ltd et basée à Nairobi au Kenya.

Le véhicule est structuré en trois tranches : une tranche junior, une tranche senior et une tranche super senior. « Ce structure de fonds permet de s’adapter aux différents profils risque/rendement des investisseurs. Sans cette structure, il serait plus difficile d’attirer les investisseurs institutionnels sur ce genre de fonds au profil de risque plus élevé qu’un fonds classique en raison de ses géographies d’investissement dans les pays émergents », explique Raphaël Lance, responsable des fonds de transition énergétique chez Mirova.

Les 171 millions déjà collectés l’ont surtout été sur les tranches juniors et seniors, qui doivent in fine représenter la moitié du fonds, auprès d’investisseurs de type fondations ou institutions financières de développement telles que US International Development Finance Corporation, Swedfund ou Sida (agence gouvernementale suédoise de coopération pour le développement). « Ces engagements vont servir de catalyseur pour aller chercher des investisseurs institutionnels plus classiques dont l’appétence au risque est moindre », ajoute Raphaël Lance. Parmi eux, Natixis Private Equity, une poche d’investissement sur fonds propres de Natixis, a déjà investi dans la tranche super senior. Si les rendements de chaque tranche ne sont pas communiqués, Mirova indique viser pour l’ensemble du fonds un taux de rendement interne brut de 7% à 8%.

Soutien attendu de la BEI

Les 500 millions de dollars visés devraient permettre d’investir au total 1,2 milliard de dollars. Le fonds octroiera entre autres des prêts pour financer le besoin en fonds de roulement des sociétés d’une durée de 18 ou 24 mois ainsi que des prêts amortissables de plus long terme, et pourra réemployer les remboursements successifs pour de nouveaux investissements. Les tickets d’investissement iront de 5 à 25 millions de dollars.

Mirova Gigaton financera des petites et moyennes entreprises essentiellement en Afrique et Asie du Sud-Est mais aussi en Amérique latine et au Moyen-Orient. Il investira dans les secteurs des systèmes d’énergie solaire à usage domestique, de l’agri-solaire, du solaire commercial et industriel, de la solarisation des tours télécoms, des mini-réseaux mais dans les domaines de l’e-mobilité, du stockage, de l’efficacité énergétique et des préfinancements de crédit carbone. Il pourra également faire du financement de projets greenfield.

Le véhicule est classé article 9 du règlement SFDR (sustainable financial disclosures) avec un objectif d’impact sur la vie des populations en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), via la compensation des émissions de CO2, la création d’emplois, la progression de l’égalité des sexes, et l’amélioration de l’accès à l’énergie.

Avec ce premier closing, Gigaton va pouvoir commencer à investir tout en poursuivant sa collecte qu’il espère achever d’ici 12 à 18 mois dans un contexte de levée de fonds devenu plus difficile ces derniers mois. La Banque européenne d’investissement a déjà indiqué étudier l’opportunité d’y investir pour un ticket de l’ordre de 70 millions d’euros.