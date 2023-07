L’Union européenne s’attaque aux fonds de dette privée

L’Union européenne se méfie des fonds de dette privée. Dans un souci d’assurer la stabilité du système financier européen, les Etats-membres ont validé un projet de législation soumettant ces fonds à une limitation de leur effet de levier, rapporte le Financial Times citant des sources au fait de ces travaux.

Les nouvelles règles ont été approuvées la semaine dernière après cinq mois de négociations et visent à encadrer une classe d’actifs qui s’est très fortement développée ces dernières années à la faveur du retrait des banques, et qui représente aujourd’hui 1.500 milliards de dollars dans le monde, dont 221 milliards en Europe à fin 2022, selon les données de Preqin.

L’inquiétude porte essentiellement sur les problématiques de liquidité, notamment pour les fonds ouverts qui se développent de plus en plus auprès d’une clientèle retail, en cas de retraits massifs des investisseurs de ces fonds dont les actifs sont par nature peu liquides puisque non cotés. L’an dernier, les Etats-membres avaient déclaré conjointement que les fonds de dette recourant à l’effet de levier pouvaient « contribuer à l’accumulation d’un risque systémique ou à des marchés désordonnés ».

Encadrer les retraits

Le texte en préparation prévoit que l’effet de levier autorisé pour les fonds fermés sera plafonné à 300% et celui des fonds ouverts à 175%. Il contraint également les fonds de crédit à ne pas autoriser de retraits tant que les prêts sous-jacents ne sont pas arrivés à échéance, sauf cas spécifiques qui restent à définir.

« Les fonds ouverts devront démontrer qu’ils disposent d’outils adéquats de gestion du risque de liquidité, déclare Jiri Krol dans des propos rapportés par le journal britannique, le directeur général adjoint de l’AIMA, l’association de l’industrie des fonds spéculatifs et du crédit privé. Il y aura une période de transition de cinq ans pour les fonds qui existent déjà. »

Jiri Krol précise que la plupart des fonds respectent déjà ces limites de levier, mais que cette règle pourrait poser des problèmes en cas de chute de la valeur des actifs sous-jacents, forçant les fonds à céder des actifs à lever du capital supplémentaire. « La valeur de l’actif net d’un fonds peut évoluer même si les prêts ne font pas l’objet de trading. Lorsque la valeur de vos prêts diminue, votre effet de levier augmente automatiquement. Ces limites devraient avoir un effet restrictif sur certaines parties du secteur », ajoute-t-il.