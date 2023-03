L’investissement durable, un cadre réglementaire insuffisant

Selon l’étude de l’AMF « Etat des lieux des classifications SFDR sur le marché des fonds français et exposition des portefeuilles aux secteurs fossiles à fin 2021 » publié le 23 mars, un cinquième des fonds français, soit 1.963 fonds représentant la moitié des encours, promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (fonds « article 8 ») ou revendiquent un objectif d’investissement durable (fonds « article 9 ») au 31 décembre 2021. Ce premier état des lieux ravive les interrogations sur la pertinence et l’efficacité du cadre réglementaire de ces deux classifications, leur nombre étant très conséquent.

Entrées en vigueur le 1er janvier 2023 et venues définir les informations précontractuelles et périodiques pour les produits article 8 et article 9, les normes techniques réglementaires (RTS – Regulatory Technical Standards) très attendues, en ont effrayé plus d’un. Elles ont déclenché des mouvements de rétrogradation de classification chez les gestionnaires d’actifs. Mais en réalité, les RTS n’imposent pas de critères spécifiques pour définir ce qui constitue un investissement durable ou responsable, laissant aux acteurs du marché une grande flexibilité pour déterminer leur propre approche en la matière.

L’arsenal juridique reste très léger. A ce jour, la réglementation n’impose aucun critère minimum pour ces classifications, ni de contrainte au gestionnaire dans son processus d’investissement, mais simplement une obligation de transparence. Ainsi, il n’est pas interdit à des gérants de fonds article 8 d’investir dans des titres de développeurs fossiles ou de producteurs de charbon, pétrole ou gaz, rappelle l’AMF dans son étude.

A lire aussi:

L’investissement durable, une notion à manier avec prudence.

La définition très large de la notion de « promotion d’une caractéristique durable » est une arme à double tranchant. Si cette définition large permet aux fonds d’apporter une coloration « ESG » à un large éventail de produits, « la simple mention d’une dimension durable dans la documentation d’un produit suffit à le considérer comme relevant de l’article 8 de SFDR, et impose par conséquent la publication d’informations additionnelles », souligne l’AMF.

Plusieurs gestionnaires ont été sanctionnés ces dernières années, aux États-Unis et en Europe, pour leurs mauvaises pratiques en la matière. Des amendes telles que celle de 1,5 million de dollars imposée à une filiale de BNY Mellon pour diffusion d’informations trompeuses en matière d’ESG, ou encore celle de 4 millions de dollars payée par Goldman Sachs AM pour l’utilisation abusive de la qualification « ESG » par certains de ses fonds, appellent les fonds à redoubler de vigilance dans l’usage des labels ESG.