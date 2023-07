Lexington accumule 18 milliards de dollars pour son nouveau fonds secondaire

Alors que bon nombre d’acteurs du private equity se plaignent de la frilosité des investisseurs institutionnels pour allouer des enveloppes dans le non coté, certains grands acteurs du secteur clôturent des méga-gonds comme si de rien n’était.

Tandis que CVC vient d’annoncer le closing du plus grand fonds de LBO jamais levé dans l’histoire, à 26 milliards d’euros, Lexington Partners a réuni « seulement » 18,29 milliards de dollars pour son dixième millésime dédié au marché secondaire, contre un objectif initial de 15 milliards, d’après un document de la Securities and Exchange Commission consulté par le site spécialisé Secondaries Investor. Le document ne précise pas s’il s’agit ou non du closing final du fonds commercialisé depuis mai 2021.

Record à venir pour Ardian

Le spécialiste du secondaire racheté par Franklin Templeton en 2021 engrange environ 30% d’argent en plus que son véhicule précédent qui s’était arrêté à 14 milliards de dollars, grâce notamment aux engagements de grands investisseurs comme Cathay Life Insurance, Fubon Life Insurance, Minnesota State Board of Investment ou encore le New York City Employees’ Retirement System.

Sur ce segment du marché du private equity, le record du plus gros fonds est toujours détenu par Blackstone depuis janvier 2023, avec un closing final à 22,2 milliards de dollars pour Strategic Partners 9. Mais celui-ci pourrait bientôt être battu par le français Ardian, qui a déjà collecté 20 milliards de dollars pour son nouveau millésime dont l’objectif final s’élève à 25 milliards.