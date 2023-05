Les principales opérations de M&A en Europe du 18 au 24 mai 2023

La semaine a été dynamique pour le private equity. Bridgepoint s’est offert Windar Renovables, un fabricant de tours et de structures pour les éoliennes terrestres et offshore pour 648 millions d’euros et devient un actionnaire majoritaire. Silver Lake a mis la main sur Teamsystem, un concepteur italien d’un logiciel de gestion pour 600 millions d’euros. Enfin, Blackstone a acquis International Gemological Institute, fournisseur de services de certification des pierres précieuses, pour 527 millions d’euros.

