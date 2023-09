Les levées ralentissent fortement pour le capital privé en Europe

La croissance des encours des classes d’actifs alternatives en Europe marque le pas en 2023, constate le fournisseur de données Preqin. Alors que le monde a été touché par la crise du Covid et le retour de l’inflation, l’Europe a en plus subi l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui a accru le phénomène inflationniste et provoqué des tensions sur la chaîne d’approvisionnement, générant de l’incertitude chez les investisseurs.

De janvier à début juin 2023, 149 fonds d’investissement ont bouclé leur collecte pour un total de 97 milliards d’euros, alors que la moyenne constatée entre 2018 et 2022 était de 620 fonds « closés » par an pour 256 milliards. Rappelant que l’année 2017 a été un tournant dans l’appétit des investisseurs pour les actifs alternatifs en Europe, Preqin indique qu’entre 2016 et septembre 2022, les encours du private equity et de la dette privée ont progressé respectivement de 139% et 168%, le Royaume-Uni dominant les levées de fonds dans ces deux classes d’actifs.

La croissance la plus forte est à mettre au crédit des infrastructures qui ont quant à elles vu leurs actifs sous gestion croître de 254% sur la période, les encours en Europe occidentale dépassant alors ceux du Royaume-Uni pour les infrastructures non cotées. Elles marquent toutefois le pas cette année avec seulement 1,2 milliard d’euros levés, contre près de 140 milliards cumulés en 2021 et 2022.

A lire aussi:

Le Royaume-Uni domine la dette privée

En dette privée, les gérants d’outre-Manche, précurseurs, restent les plus attractifs pour les investisseurs, ce segment étant par ailleurs le seul à bénéficier du resserrement des politiques monétaires. D’après un sondage de Preqin, 45% des investisseurs interrogés prévoient d’augmenter leur allocation dans la classe d’actifs au cours des 12 prochains mois, davantage que pour toute autre classe d’actifs. L’année 2022 a enregistré le record de levées de fonds en dette privée en Europe, avec 52,1 milliards d’euros collectés par 53 véhicules. Mais elle souffre également du recul des levées en 2023, les fonds basés en Europe n’ayant réuni que 9,6 milliards à début juin, quasi-exclusivement au Royaume-Uni.

Les données de Preqin montrent une décorrélation entre la faible dynamique des levées de fonds et les ambitions des gérants actuellement sur la route. Entre début 2022 et début juin 2023, le nombre de fonds visant l’Europe et cherchant à lever a progressé de 46%, contre une hausse moyenne de 15% par an entre 2016 et 2022. « Il est de plus en plus probable que beaucoup de ces fonds auront du mal à atteindre leurs objectifs et devront redoubler d’efforts », anticipe Preqin.

Pour les années à venir, le fournisseur de données estime que le rythme de croissance annuel des encours du capital privé en Europe chutera à 10,9%, contre une moyenne 17,3% entre 2018 et 2021. Un niveau de croissance qui resterait toutefois supérieur à celui de la période 2010-2015.

Le private equity ne devrait pas retrouver les faveurs des investisseurs à court terme, la performance des fonds étant pénalisée par l’environnement géopolitique et économique en Europe. Preqin anticipe qu’elle devrait retomber à 14,4% annuels pour 2021-2027, contre 17,3% entre 2018 et 2021. Les retours de la dette privée sont attendus en recul significatif également. La situation devrait être encore pire pour le capital-risque avec, sur les mêmes périodes, un rendement passant de 16,3% à 14,1%, les stratégies early-stage devant être les plus affectées. Les infrastructures limiteront la casse en passant 14,5% à 13,3%.