Les fonds de private equity rencontrent toujours des difficultés à lever des capitaux

Les levées de fonds de l’industrie du private equity continuent de chuter, en dépit d’une stabilisation du sentiment des investisseurs vis-à-vis de la classe d’actifs, révèle le rapport trimestriel de Preqin sur le secteur. D’après un sondage réalisé par le fournisseur de données, une plus grande proportion d’investisseurs envisage d’augmenter ou de maintenir son allocation en private equity au cours des 12 prochains mois par rapport au résultat du même sondage effectué l’an dernier.

Néanmoins, les levées de fonds ont continué à ralentir au deuxième trimestre. A l’échelle mondiale, le montant cumulé de la collecte en private equity atteint 106,7 milliards de dollars, en baisse de 35% par rapport à la même période l’an dernier. Le nombre de fonds ayant été bouclés chute même de 53%, seuls 166 véhicules ayant fermé les souscriptions. Il s’agit du pire résultat en termes de levées de fonds depuis le deuxième trimestre 2018, indique Preqin. Il n’inclut pas le dernier fonds de CVC, bouclé en juillet, qui a battu le record du monde du plus gros fonds de LBO (leveraged buyout).

Prime aux gros fonds

« Les conditions de souscription (de la part des investisseurs, ndlr) se durcissent et les LP (limited partners) font preuve de plus de discernement sur le montant et le calendrier de leurs allocations. Dans cet environnement, nous anticipons davantage de divergences entre les gérants qui parviennent à maintenir les vents favorables pour leur levée de fonds, et ceux qui ne le peuvent pas. De manière générale, les GP (general partners) les plus efficaces et au nom réputé devraient continuer à accroître leur part dans la collecte globale », analyse Preqin.

Les fonds dédiés au marché secondaire actuellement sur la route visent conjointement à lever 61,3 milliards de dollars, soit 9,3% des objectifs totaux des fonds de private equity. Une proportion supérieure à ce que représentent les encours actuels du secondaire dans le marché, à 8,2% pour 424,8 milliards. Preqin prédit que le private equity secondaire va augmenter sa part sur l’ensemble du marché, à condition que le nombre de fonds sur ce segment augmente.

Du côté des sorties, le deuxième trimestre a montré des signes positifs avec une hausse des opérations, même si leur repli sur un an demeure notable. Les cessions d’actifs ont représenté 99,9 milliards de dollars, un montant en baisse de 27% sur un an mais près de trois fois plus élevé qu’au premier trimestre. « L’incertitude entourant les taux d’intérêt est l’une des principales variables qui ont pesé sur l’activité des transactions ces derniers temps. Le marché semble désormais s’accorder sur le fait que nous nous approchons peut-être du sommet du cycle de hausse des taux », indique Preqin.

Retour à la normale pour la dette privée

La dette privée s’en sort mieux, avec un retour à la normale constaté au deuxième trimestre, consécutif à trois premiers mois de l’année difficiles en matière de levée. Les gérants de dette privée ont collecté 71,2 milliards de dollars entre avril et juin à travers 34 véhicules bouclés, soit un nombre comparable à celui du troisième trimestre 2023. L’Europe affiche le rebond le plus spectaculaire avec 33,8 milliards levés contre 4,9 milliards au premier trimestre. Le plus gros fonds levé sur la période est HPS Strategic Investment qui dispose de 17 milliards à déployer, dont 12 milliards en provenance de LP.

Dans l’univers du private equity, le segment qui souffre le plus reste le venture, qui a encore connu un trimestre au ralenti tant sur le plan des levées que des nouveaux deals et des sorties, dans le sillage du premier trimestre. Les produits de sorties ont atteint 33 milliards de dollars, un niveau très inférieur à la moyenne trimestrielle des cinq dernières années de 52,9 milliards. Côté investissement, le montant des transactions s’élève à 63,2 milliards, en léger repli par rapport à janvier-mars, poursuivant ainsi la baisse observée depuis fin 2021. Les levées de fonds ont quant à elles plafonné à 26,1 milliards de dollars dans le monde.