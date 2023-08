Les fast-foods aiguisent l’appétit du private equity

Le monde de la restauration rapide suscite l’intérêt des fonds de capital-investissement. La semaine passée, le géant mondial du sandwich Subway, société à capitaux familiaux depuis près de 60 ans, a annoncé avoir signé un accord pour son rachat par le fonds Roark Capital.

Le montant de la transaction n’a pas été précisé, mais le Wall Street Journal avance la somme de 9,6 milliards de dollars pour la chaîne aux 37.000 restaurants sous franchise dans le monde, dont plus de 20.000 rien qu’aux États-Unis. Sur ce montant, environ 600 millions seront versés en fonction de l’atteinte d’objectifs financiers, alors que les actionnaires attendaient une valorisation supérieure à 10 milliards de dollars.

Subway entend s’appuyer sur l’expertise de Roark Capital dans le domaine de la franchise, du digital et du développement international en vue d’ouvrir 23.000 nouveaux restaurants dans le monde au cours des prochaines années.

Le fonds est déjà actionnaire du groupe de restauration Inspire Brands aux États-Unis qui a racheté en 2020 la chaîne Dunkin’, et détient également Arby’s, Buffalo Wild Wings ou encore Jimmy John’s, représentant plus de 32.000 restaurants outre-Atlantique. Un soutien bienvenu puisque les ventes de Subway n’ont cessé de décliner depuis son chiffre d’affaires record de 18 milliards de dollars dans le monde atteint en 2012.

Un fonds de continuation pour McDonald’s Chine

Dans la foulée de ce deal, le fonds chinois Trustar Capital (anciennement CITIC Capital) est sur le point de structurer un fonds de continuation pour conserver sa participation dans McDonald’s Chine, a rapporté Reuters lundi 28 août, citant deux sources proches. Si la taille de ce « continuation fund » n’a pas été définie, les actionnaires actuels viseraient une valorisation de 10 milliards de dollars pour l’activité chinoise de la plus puissante enseigne de fast-food au monde. Reuters précise que Trustar est en discussion avec les fonds souverains d’Abou Dabi et de Singapour, Mubadala et GIC, pour investir dans le nouveau véhicule.

Cette initiative s’inscrit dans la tendance actuelle qui voit les fonds de private equity chercher de nouvelles solutions de liquidité pour leurs investisseurs dans un marché du M&A toujours convalescent ces derniers mois.

McDonald’s Corp avait cédé en 2017 une participation de 80% de ses activités chinoises à un consortium composé de CITIC LTD, sa filiale de private equity CITIC Capital et le fonds américain Carlyle. Trustar détient aujourd’hui 42% du capital de McDonald’s China, Carlyle 28% et CITIC 10%.