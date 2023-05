Les droits télés du football allemand attirent des fonds de private equity

Deux ans après avoir mis fin aux discussions pour faire entrer des fonds de private quity au capital d’une société gérant ses droits de retransmission, la ligue de football allemande (DFL) a lancé le mois dernier un processus d’enchères pour la Bundesliga, qui regroupe les première et deuxième divisions du championnat de football allemand, rapporte Bloomberg. L’agence de presse indique que les offres reçues se situent entre 1,75 et 1,85 milliard d’euros pour une participation de 12,5% pour une durée de 20 ans dans une nouvelle société qui commercialisera les droits télés domestiques et internationaux des matchs des 36 équipes de Bundesliga.

Les géants du private equity Advent, CVC, Blackstone et EQT sont en concurrence dans le processus de vente tandis que KKR a déposé une offre jugée insuffisante, précise Bloomberg. La DFL chercherait en outre à faire grimper les enchères en vue d’atteindre 2 milliards d’euros ce qui, sur la base d’une telle participation, valoriserait le championnat habituellement dominé par le Bayern Munich un peu moins de 15 milliards d’euros. Un objectif qui ne serait atteint qu’en échange d’un contrat de 25 ans, ont précisé des représentants de DFL. A titre de comparaison, en France, la Ligue de Football Professionnel (LFP) avait été valorisée 11,5 milliards à l’occasion de l’investissement de 1,5 milliard de CVC pour 13% du capital l’an dernier.

Le championnat italien n’y arrive pas

Les négociations se poursuivent mais rien n’indique que la DFL ne décidera pas in fine de couper court aux discussions. Les 36 équipes de Bundesliga sont censées voter pour approuver ou non la transaction le 24 mai prochain.

Si l’opération aboutissait, la Bundesliga rejoindrait alors la LFP et Liga espagnole au rang des championnats ayant récemment décidé de partager leurs droits télés avec des fonds de private equity. Le championnat italien tente pour sa part depuis plusieurs années de faire de même, mais rencontre une opposition ferme de plusieurs de ses plus grands clubs.

Candidat pour la Bundesliga, CVC confirme son intérêt pour l’industrie du sport et du football en particulier. En Europe, outre le championnat français, il a également investi en 2021 environ 2 milliards d’euros pour 8% du championnat espagnol, valorisant la compétition quelque 25 milliards. Il est également au capital de la société qui opère le Tournoi des Six nations en rugby, de l’association professionnelle de tennis féminin WTA, et de la société commerciale Volleyball World exploitant les grands tournois internationaux de volley et beach volley.