Les cleantechs résistent à l’atonie du private equity

Dans un marché français du capital-investissement au ralenti au premier semestre 2023, le secteur de la transition énergétique et écologique continue de battre des records. Sur les six premiers mois de l’année, les financements des fonds de private equity à destination des cleantechs ont atteint un nouveau sommet à 2 milliards d’euros, selon le baromètre de la Commission Transition écologique de France Invest, en collaboration avec le site spécialisé GreenUnivers et EY.

Au total, 99 opérations (dont quatre au montant inconnu) ont eu lieu au cours du semestre. A titre de comparaison, l’année 2022 avait enregistré 55 transactions pour un total de 1,9 milliard d’euros. Alors que le secteur de la mobilité avait dominé les levées de fonds l’an dernier, tant en montant qu’en nombre d’opérations, ce sont les énergies renouvelables qui ont eu les faveurs des investisseurs début 2023, avec 24 deals pour 1,3 milliard d’euros de financement.

Les énergies renouvelables en tête

Sur le podium des principales opérations depuis janvier, figurent les 300 millions d’euros accordés au producteur d’énergie solaire et photovoltaïque Amarenco par Arjun Infrastructure Partners, les 260 millions collectés auprès d’Impala par Neoen dans le cadre d’une levée de fonds totale de 750 millions, et le financement accordé au spécialiste de l’hydrogène Qair pour un montant resté confidentiel.

Le secteur de l’efficacité énergétique s’est également montré dynamique, avec 229 millions levés via 24 opérations, dont Woodoo à hauteur de 28 millions auprès de Lowercarbon Capital, Effy pour 20 millions avec Felix Capital, ou encore l’agritech Axioma qui a reçu 15 millions de VitiRev Innovation.

En termes de maturité des sociétés financées, les premiers tours de table ont été particulièrement actifs, avec 35 opérations pour 143 millions, quand l’intégralité de 2022 n’en recensait que 31 pour 121 millions. Les tours suivants de capital innovation ont concerné 45 deals pour 617 millions et le capital-développement a représenté 19 transactions pour un total de 1,242 milliard.