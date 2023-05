Les cabinets d’avocats Allen & Overy et Shearman & Sterling annoncent leur fusion

Grandes manœuvres dans le monde des avocats d’affaires. Le cabinet britannique Allen & Overy et son homologue américain Shearman & Sterling ont annoncé leur projet de fusion qui devrait donner naissance à un géant mondial aux 3,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires, ce qui en ferait le troisième plus grand cabinet au monde en termes de revenus. Le nouvel ensemble, qui sera rebaptisé A&O Shearman, regroupera quelque 3.900 avocats, dont 800 associés, répartis dans 49 pays.

L’annonce intervient quelques mois après le projet avorté d’une fusion entre Shearman & Sterling et Hogan Lovells.

Mercato à Paris

«Cette fusion est guidée par les besoins des clients d’avoir une offre homogène mondiale de la plus grande qualité et profondeur pour les aider à évoluer dans un environnement légal, réglementaire et géopolitique toujours plus complexe», précisent les deux cabinets dans un communiqué. Ce rapprochement les positionnerait idéalement pour bénéficier des grandes tendances macroéconomiques, dont la transition énergétique, la technologie et le marché du non coté. Il reste soumis aux conditions de bouclage habituelles, dont le vote des associés de chaque entité.

Les deux cabinets sont présents à Paris. En mars dernier, Allen & Overy avait d’ailleurs recruté Guillaume Isautier, managing partner de Shearman & Sterling en 2021 et 2022, et son équipe, pour renforcer sa pratique M&A.

