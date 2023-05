Le Spac EureKing jette son dévolu sur le biofabricant Skyepharma

Introduit en Bourse en mai 2022, le Spac (special purpose acquisition vehicule) EureKing, dédié à la santé et plus précisément à la bioproduction, a trouvé sa cible à trois mois du terme de sa période d’acquisition prévue. La société «chèque en blanc» est entrée en négociations exclusives avec Skyepharma, un sous-traitant pharmaceutique, ou CDMO (Contract Development Manufacturing Organisation) spécialisé dans la fabrication de solutions thérapeutiques biologiques et de thérapies du vivant. La combinaison des deux acteurs a pour but de créer un nouveau leader européen en matière de bio-CDMO, afin d’offrir une solution unique aux sociétés biotechnologiques pour le développement et la fabrication de leurs produits.

«EureKare, la société à l’origine d’EureKing, a été créée pour financer la révolution des thérapies biologiques. Nous avons constaté que l’Europe manquait d’un acteur de production du médicament. Ce rapprochement avec Skyepharma permet d’ancrer la production de médicaments en Europe et en France, dans un contexte d’enjeu de souveraineté industrielle, fait valoir Alexandre Mouradian, cofondateur d’EureKing et fondateur d’EureKare.

Des acquisitions additionnelles de sociétés innovantes ont déjà été ciblées par EureKing pour renforcer la plateforme, certaines étant susceptibles d’être annoncées avant la clôture du rapprochement avec Skyepharma prévue en septembre 2023.

Pour réaliser l’opération, une fois les autorisations réglementaires obtenues ainsi que le feu vert des actionnaires d’EureKing, les actions Skyepharma seront apportées au Spac en échange d’espèces et d’actions EureKing nouvelles. La partie espèces sera composée des 150 millions levés par EureKing lors de sa cotation, auxquels seront retranchés les «redemptions» (demandes de remboursement des actions) de certains actionnaires du Spac dont la proportion reste à déterminer. Elle sera complétée par un Pipe (private investment in public equity) mené auprès d’actionnaires existants et nouveaux.

La cible valorisée moins de 115 millions d’euros

Le cash restant à l’issue de ces opérations est destiné à financer les futures acquisitions de la plateforme. Dans cette configuration, le modèle de Spac d’EureKing se rapproche de celui de Mediawan constitué en 2016 dans le domaine audiovisuel, en ce qu’il a pour objectif d’agglomérer plusieurs sociétés pour en faire un leader dans son secteur. D’ordinaire, les Spac se contentent plutôt d’une seule acquisition permettant à la cible de se coter en Bourse en s’exonérant de ce fastidieux et coûteux processus.

EureKing devra toutefois obtenir de l’assemblée générale l’autorisation de proroger la période d’acquisition initiale de 15 mois devant s’achever en août, pour faire aboutir le «de-spacing». Le volume de «redemptions» sera connu une fois la période de 30 jours achevée, mais devrait rester relativement limité puisque EureKing avait pris le soin de compter parmi ses actionnaires des family offices qui s’étaient engagés à rester dans le Spac sur le long terme. Il devra également être autorisé à acquérir une cible dont la juste valeur est inférieure à 75% des fonds levés lors de son entrée en Bourse (IPO), Skyepharma étant valorisé moins de 115 millions.

Créé en 1996, Skyepharma avait été repris en MBO (management buy-out) par David Lescuyer en 2021 et le management, avec l’appui de Bpifrance. «Nous nous sommes préparés dès le départ à des acquisitions de site de biotechnologies. De plus, notre plateforme Skyehub permet d’ores et déjà d’accueillir des biotechs spécialisées dans les thérapies à base de microbiote. Le projet de rapprochement et de constitution d’une plateforme leader avec EureKing correspond parfaitement à nos ambitions, indique David Lescuyer, PDG de Skyepharma. Ce marché américain et européen représente des milliards d’euros de revenus et enregistre une croissance annuelle à deux chiffres.»

Skyepharma a vu son chiffre d’affaires progresser de 140% ces six dernières années et affiche un taux de croissance annuel moyen de plus de 16% entre 2019 et 2022.