Le régulateur britannique siffle la fin de récréation pour les fonds privés

L’autorité de régulation britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), va lancer un examen des valorisations des marchés privés d’ici à la fin d’année, rapporte le Financial Times.

La FCA envisage d’examiner les disciplines et la gouvernance des fonds privés. Il s’agira notamment de déterminer qui, au sein d’une entreprise, est responsable des valorisations, comment les informations relatives à ces valorisations sont transmises au comité de gestion et au conseil d’administration concernés, et quelles sont les autres procédures de gouvernance en place, selon les informations du média britannique. Les contours de cette procédure d’examen restent à déterminer, mais une procédure de signalement suivie de mesures correctives seraient prévues si les mécanismes de gouvernance sont jugés insuffisants par la FCA.

L’organisme de surveillance financière britannique avait déjà en juillet dernier critiqué la gestion des liquidités des gérants de LDI (liability-driven investment, utilisés surtout par les fonds de pension), avertissant que les plans de certains gestionnaires pour faire face à des rachats massifs manquaient de cohérence.



Des inquiétudes partagées par les régulateurs à travers le monde

Cet examen survient à un moment où les régulateurs du monde entier expriment des préoccupations croissantes concernant les risques liés à l’expansion des actifs privés.

Aux États-Unis, la SEC a récemment renforcé la réglementation des fonds privés en adoptant l’une des plus importantes réformes affectant les fonds privés depuis la loi Dodd-Frank. La réforme, très contestée par l’industrie et qui vise à protéger davantage les investisseurs, prévoit une batterie de changements, notamment en exigeant un reporting plus détaillé. Ces exigences récemment introduites de reporting et de transparence aux États-Unis « peuvent, sur certains points, donner matière à réflexion (…). La révision de la directive AIFMD (Alternative Investment Fund Manager) qui s’achève, n’ayant pas totalement intégré ces préoccupations, l’opportunité de dispositions additionnelles pourrait être considérée », a pointé une étude de l’AMF intitulé « Private Equity : Etat des lieux et vulnérabilités » publié le 11 septembre dernier. Les récentes dispositions adoptées par la SEC semblent faire écho au-delà des frontières américaines.

Des méthodes de valorisation peu sensibles à la détérioration des conditions de marché

Si l’organisme de surveillance financière britannique se penche sur la question des valorisations, c’est parce que les actifs non cotés sont souvent évalués à l’aide de modèles qui n’ont pas la même granularité ni la même sensibilité à la détérioration des conditions du marché comparé aux actifs cotés.

Les méthodes de valorisation comptable des sociétés non cotées soulèvent des questions et « manquent souvent d’éléments de comparaison, sont sujettes à des aléas pour les actifs intangibles ou liés à l’innovation et il est difficile d’en évaluer la prime de liquidité » pointe l’étude de l’AMF.

Les évaluations d’actifs en private equity sont généralement trimestrielles, ce qui ne permet pas de prendre en compte en temps réel les fluctuations du marché. Les gestionnaires de fonds privés ont donc plus de latitude pour évaluer leurs actifs, étant moins soumis aux variations quotidiennes des marchés publics. Une marge de manœuvre qui n’enchante pas les régulateurs.