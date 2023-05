Le professeur Oliver Gottschalg lance Gottschalg Analytics

Le professeur de HEC Paris, Oliver Gottshalg, réputé pour ses méthodes innovantes d’analyse de la performance de l’industrie mondiale du private equity, annonce le lancement de Gottschalg Analytics, un fournisseur indépendant de services d’analyse de performance pour les marchés privés. « C’est la continuité des activités entrepreneuriales que je mène depuis une quinzaine d’année, en marge de mes travaux de recherche académique à HEC. C’est une structure qui permet aux gérants de private equity d’avoir des études très spécifiques sur les track records de leurs fonds », indique Oliver Gottschalg, qui publie régulièrement les classements de fonds les plus performants au monde.

Gottschalg Analytics utilisera ainsi la boîte à outils développée par le chercheur permettant de produire des analyses et des perspectives stratégiques sur la base d’une gamme standardisée et quantitative d’indicateurs clés de performance. Elles peuvent être générées au niveau d’une opération, d’un fonds ou d’un portefeuille afin d’identifier les facteurs clés de la performance, les risques et les meilleures stratégies au travers d’algorithmes propriétaires innovants.

Entrée majoritaire de Long Term Assets

« Les fonds sont demandeurs de ces méthodes pour faciliter leurs levées de fonds et les investisseurs en ont besoin pour construire leur portefeuille en fonction de leur stratégie d’investissement », poursuit le professeur.

Gottshchalg Analytics accueille à cette occasion comme actionnaire majoritaire Long Term Assets (LTA), la société d’investissement d’Edmund Truell, l’ancien patron de Duke Street, qui a annoncé son projet de cotation à Londres en novembre dernier. « Nous avons trouvé un investisseur de type growth, avec qui nous travaillons depuis une dizaine d’année, qui a bien capitalisé la société pour investir afin d’accroître notre présence sur le marché, développe Oliver Gottschalg. Cela va nous permettre de renforcer nos équipes et d’industrialiser nos méthodes commerciales et marketing. »

D’autres fonds étaient intéressés pour financer Gottschalg Analytics mais LTA, du fait de sa cotation, n’est plus présent sur le marché des levées de fonds et garantit donc l’indépendance de la recherche de l’entreprise.