Le private equity américain craint la réforme de l’antitrust

Les fonds de private equity américains s’inquiètent de la réforme en cours du Hart-Scott-Rodino Act (HSR) visant à faire évoluer les règles anti concurrence dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions (M&A), qui datent de plus de 40 ans. Cette réforme est initiée par la Federal Trade Commission (FTC) et le Department of Justice (DoJ), en charge de valider ou non les opérations de M&A en fonction des risques qu’elles font peser sur la concurrence aux Etats-Unis, arguant que le texte en vigueur date d’une époque où les opérations de M&A étaient moins nombreuses et surtout moins complexes.

Elles jugent aujourd’hui la quantité d’informations fournies lors d’une notification, et le temps d’analyse des dossiers de 30 jours, insuffisants pour mener à bien leur mission. Un timing étonnant au moment où les opérations de M&A sont en chute libre dans le monde.

« La notification d’une opération aux Etats-Unis, le HSR filing, est assez simple et courte, puisque le formulaire ne compte que quelques pages, et repose essentiellement sur une série de documents, fournis en annexe, qui sont ceux qui ont été préparés par ou pour le board des entreprises et qui analysent l’opération. C’est très différent des grandes juridictions comme l’Europe, le Royaume-Uni ou la Chine où le formulaire de notification est beaucoup plus sophistiqué, et requiert beaucoup d’informations à fournir, explique Jérémie Marthan, associé en concurrence chez White & Case. Il semble que la FTC et le DoJ cherchent à s’aligner sur le modèle des autres grandes juridictions, ce qui peut a priori apparaître surprenant dès lors que l’antitrust américain n’est pas particulièrement connu pour être défaillant. »

Plus long et plus coûteux

Dans les grandes lignes, la réforme prévoit que les entreprises concernées communiquent davantage de détail au sujet des parties prenantes, de leurs marchés respectifs et de leurs activités. Dans un communiqué commun, la FTC et le DoJ ont estimé que cette réforme, si elle est validée en l’état, conduirait à une centaine d’heures de travail préparatoire en plus par rapport au modèle actuel, impliquant autant de frais supplémentaires pour rémunérer les conseils.

Si ce projet ne vise pas expressément le private equity dans le texte, plusieurs acteurs du secteur estiment cependant qu’il sera davantage pénalisé que les acquéreurs stratégiques. « Les fonds de private equity vont notamment devoir lister leurs opérations sur les dix dernières années et, surtout, dévoiler davantage d’informations concernant la structure des entités impliquées dans la transaction, en ce inclus l’identification des investisseurs dans leurs fonds », souligne Jérémie Marthan.

Les build-up sous les radars

Pour un secteur qui cultive l’art de la discrétion, cela supposerait un changement radical dans sa façon de communiquer. La volonté des autorités antitrust américaines de surveiller davantage les activités de fonds de private equity a notamment été justifiée par ces dernières par les risques liés à leurs stratégies de « roll up » (consolidation sectorielle). « Les acteurs du capital-investissement élaborent des stratégies de build-up pour leurs participations. Les autorités américaines craignent que la multiplication d’opérations de petites tailles – donc sous les radars des autorités antitrust – les conduisent à faire émerger des entreprises disposant de fortes parts de marché », indique l’avocat. La réforme, en l’état, concerne en effet toutes les opérations, sans distinction de taille ou de complexité.

La FTC et le DoJ semblent aussi s’inquiéter des conséquences d’une gouvernance insuffisamment saine sur la concurrence. La FTC propose des mesures visant à limiter les « interlocking directorates », qui consistent à retrouver les mêmes personnes issues des mêmes fonds au conseil d’administration de plusieurs entreprises du même secteur.

La fin de la consultation en cours est prévue le 28 août et la réforme pourrait être mise en œuvre dès cette année. « Si la réglementation européenne impose de telles contraintes depuis longtemps, c’est une vraie révolution aux Etats-Unis. Cela va inévitablement ralentir les opérations et les rendre plus coûteuses », estime Jérémie Marthan. Et dans le private equity plus qu’ailleurs, le temps, c’est de l’argent.