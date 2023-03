Le Plan Deeptech ne désarme pas malgré les difficultés à venir

L’objectif de création de 500 start-up deeptech par an à horizon 2030 sera-t-il atteint ? Le bilan des quatre ans du Plan Deeptech lancé par Bpifrance dans le cadre de France 2030, qui affiche cette ambition, le laisse penser. Depuis 2018, soit juste avant le lancement du plan, le nombre de créations annuelles de start-up deeptech a doublé, pour atteindre 320 en 2022. Ces sociétés ont bénéficié de quelque deux milliards d’euros en quatre ans de financements de type aides à l’innovation, prêts, appels à projets (AAP), concours, dont 673 millions l’an passé octroyés à 870 start-up.

Au-delà des aides en tout genre, les investissements de Bpifrance ont largement soutenu la dynamique. La banque publique avait lancé le plan Deeptech avec une enveloppe initiale dotée de 2,5 milliards d’euros, réabondée en 2020 de 500 millions, puis à nouveau cette année de 500 millions avec un focus sur les projets en amont. Cela s’est traduit par le déploiement de 2,3 milliards d’euros depuis 2019, dont 1,2 milliard en fonds de fonds, soit 6 milliards d’euros en tout apportés en fonds propres à la deeptech française avec l’effet de levier.

«Notre rôle est de faire en sorte que les fonds privés se développent grâce à notre activité fonds de fonds, rappelle Paul-François Fournier, directeur exécutif innovation de Bpifrance. Nos investissements ont contribué à la création de véhicules comme le fonds 100% deeptech d’Omnes Capital (130 millions d’euros).» D’autres équipes ont par ailleurs lancé leur fonds sans le concours de Bpifrance, à l’image du fonds d’alumni de Polytechnique Ventures qui vient de se boucler à 36 millions d’euros.

Un levier en faveur d’autres investissements

En 2022, cet effet de levier a permis à divers fonds de capital-risque de collecter 1,6 milliard d’euros pour leur stratégie deeptech, pour un investissement de Bpifrance de 352 millions. Les start-up, elles, ont levé 2,59 milliards sur l’année, contre à peine plus d’un milliard en 2018. La France compte désormais 1.800 start-up deeptech actives.

Vigilance sur la macro

Outre les financements, Bpifrance a multiplié les initiatives pour développer un écosystème propice au secteur, comme l’Observatoire deeptech, la plateforme internet Les Deeptech, des solutions d’accompagnement telles que Tandem (constitution d’équipes) ou Tango (advisory board). Les acteurs de l’innovation et les universités se mobilisent également, via le des Sociétés d’Accélération du transfert de Technologies (SATT) ou la participation au concours i-PHD lancé par le gouvernement et Bpifrance pour récompenser les jeunes chercheurs porteurs de projets entrepreneuriaux.

En 2023, s’ajoutera à ces initiatives la mise en place de Pôles universitaires d’innovation (PUI) sous l’impulsion du ministère de l’Enseignement et de la Recherche. Ces PUI bénéficieront du dispositif Bourse French Tech Lab, doté de 20 millions d’euros et géré par Bpifrance et l’Agence nationale de la recherche, pour financer jusqu’à 120.000 euros l’accès au marché des projets de start-up en prématuration. Annoncé en décembre dernier, le nouveau Fonds national de venture industriel (FNVI), qui dispose de 350 millions d’euros, viendra compléter l’activité fonds de fonds de Bpifrance et commencera son déploiement cette année.

Mais les conditions macroéconomiques plus difficiles des prochains mois, notamment pour le secteur tech, pourrait casser cette dynamique. «Nous redoublons d’efforts en bas de cycle avec nos outils contracycliques comme le FNVI, assure Paul-François Fournier. Les crises sont des moments où les outils comme ceux de Bpifrance peuvent faire la différence par rapport à d’autres écosystèmes à l’international.» Dont acte.