Le marché du M&A des smallcaps a bien résisté en 2022

Les fusions-acquisitions ont beau avoir chuté de près de 40% en France en 2022, sur fond de guerre en Ukraine et de hausse des taux d’intérêt, le marché hexagonal des PME a tenu le choc, selon le panorama annuel de cessions et acquisitions de PME d’In Extenso Finance publié ce mardi. Après un rebond significatif en 2021 faisant suite à la période Covid, les volumes d’opérations ont bien résisté pour les sociétés dont la valeur est comprise entre 1 et 50 millions d’euros, avec 1.080 deals recensés par le réseau In Extenso, contre 1172 un an auparavant (-8%). «Les smallcaps ont naturellement une meilleure résistance aux cycles du M&A, car elles sont beaucoup plus nombreuses que dans les autres segments et donc davantage candidates aux fusions-acquisitions», commente Marc Sabaté, directeur général d’In Extenso Finance.

En dépit des incertitudes économiques, le marché a pu compter sur le dynamisme des fonds de private equity, qui se sont portés acquéreurs de 22% du total des opérations réalisées, contre 14% en 2021. «Le renforcement de la présence des fonds d’investissement a permis au marché de rester liquide. Si l’on exclut l’année 2020, on observe une montée en puissance progressive de ces fonds sur le segment des smallcaps depuis plusieurs années», ajoute Marc Sabaté.

Le secteur des TMT domine

Et c’est sans compter sur les opérations de croissance réalisées pour le compte de leurs participations, puisque 63% des transactions ont été à l’initiative de sociétés non cotées, ce qui inclut de fait les build-up. «Les fonds se concentrent sur des secteurs où la stratégie buy & build permet une forte création de valeur», analyse Marc Sabaté. Le private equity a visé en 2022 les secteurs des biens d’équipements, des services aux entreprises et particuliers, et des biens de consommation principalement.

Tout type d’acquéreurs confondus, c’est le secteur du BTP qui s’est montré le plus dynamique, pour la deuxième année consécutive, avec une hausse de 52% des deals. Le transport suit avec une progression de 15% tandis que les biens d’équipements ont vu leur volume reculer de 37%. En nombre total de transactions, les technologies, médias et télécommunications (TMT) demeurent le secteur dominant, avec 332 transactions recensées, un niveau stable par rapport à 2021 (328).

La hausse des taux d’intérêt n’a donc pas grippé les fusions-acquistions pour les smallcaps, les financements de ces opérations, pour des montants limités, provenant essentiellement des banques commerciales attachées à préserver la relation clients.

Le maintien des volumes s’explique également par les efforts de transition des entreprises. «On remarque un certain nombre d’acquisitions qui servent à accélérer le passage au vert des sociétés. La responsabilité sociale et environnementale (RSE) et l’impact sont des plus en plus importantes dans leur stratégie de développement. Elles achètent donc des entreprises innovantes qui ont déjà initié leur transition environnementale et mis en place des politiques RSE afin d’accélérer leur propre transition», note Marc Sabaté.