Le marché de la syndication se rouvre aux prêts à effet de levier

Le financement bancaire des grandes opérations de LBO (leveraged buy-out) pourrait retrouver de l’allant à court terme, après une année d’arrêt quasi complet du marché de la syndication des prêts à effet de levier (leveraged loans) en Europe. L’absence des banques sur la période pour financer ces opérations a ouvert la voie au direct lending, qui a pu compenser en partie le retrait des banques sur quelques opérations, mais pas entièrement, surtout pour les deals à plusieurs milliards d’euros. « Il y a eu une grosse crise du marché l’an dernier avec la hausse des taux qui a conduit les investisseurs à s’éloigner du risque des leveraged loans, rendant les levées plus difficiles pour les CLO (collateralised loan obligations) », relate Laurent Vignon, responsable EMEA de la syndication chez Société Générale CIB.

En conséquence, les banques qui s’étaient engagées de manière ferme (underwriting) à financer certains LBO dans la perspective de les syndiquer par la suite ont dû garder des positions longues sur leur bilan, freinant de fait leur capacité à financer des opérations supplémentaires et conduisant dans le même temps à un arrêt des opérations de LBO au-delà d’une certaine taille.

Les bilans des banques assainis

Fin 2022, les banquiers d’affaires espéraient voir se rouvrir le marché du financement LBO à la rentrée de septembre 2023 et sont en passe d’être exaucés. « Depuis l’été dernier, les banques ont cherché à vider leur bilan et une bonne partie a pu être faite avant Noël 2022. Depuis janvier, le marché de la syndication des leveraged loans s’est stabilisé, donc les positions longues sont sorties des bilans. En l’absence de nouveaux LBO, les CLO ont surtout acheté des positions de l’an dernier ou des extensions de maturité, pour environ 60% des volumes », indique Laurent Vignon. Exemple récent, le financement de 446 millions d’euros du LBO de Towerbrook sur le français GSF bouclé à l’été 2022 n’a été syndiqué qu’en avril dernier, d’après Pitchbook LCD.

L’appétit pour les leveraged loans est donc de retour en Europe, comme l’illustre les émissions de CLO. « Depuis le début de l’année, 7,8 milliards d’euros de nouveaux CLO européens ont été placés sur le marché, ce qui représente une baisse de 20% par rapport à la même période de 2022. En 2021, 31 milliards de CLO avaient été émis et 26 milliards en 2022. A ce rythme, on se dirige vers 20-22 milliards pour 2023, ce qui reste satisfaisant », analyse Serge Demay, Head of CLO Investments chez AXA IM Alts. C’est bien davantage que les syndications de leveraged loans pour de nouveaux LBO, qui se limitent à 2,1 milliards d’euros entre janvier et le 21 avril, à comparer avec les 9,7 milliards placés sur la même période de 2022. Le marché attend d’ailleurs la syndication des 2,9 milliards d’euros de dette ayant permis l’acquisition d’une division du Néerlandais DSM Royal par Advent et Lanxess. « Le marché des CLO croît plus vite que celui du loan. Les CLO absorbent ainsi une part toujours plus importante, de l’ordre de 65%, d’un marché du loan qui reste relativement atone en termes d’émissions primaires», rappelle Christophe Fritsch, Global Head of Alternative Credit chez AXA IM Alts.

Le coût de la dette freine les LBO

Ce n’est pas donc pas le manque d’appétit qui freine aujourd’hui le marché du LBO mais le coût de la dette. Avec l’aversion au risque, les marges des prêteurs ont augmenté tandis que le taux de référence de ces prêts à taux variable, l’Euribor 3 mois, est passé de 0% à plus de 3% en quelques mois. En conséquence, un LBO qui se finançait aux alentours de 4% il y a un an obtient aujourd’hui autour de 10%, sans même inclure la ‘market flex’ (hausse de la marge en cas de syndication difficile).

« Les coûts de financement ont beaucoup augmenté pour les fonds, mais les marchés equity n’ayant pas baissé, il y a une décorrélation entre la hausse des taux et les valorisations d’entreprises. Les fonds doivent en conséquence trouver des cibles qui leur permettent de réaliser leur TRI (taux de rendement interne) avec ces coûts de financement, explique Laurent Vignon. De nouvelles opérations avec des dettes comprises entre 300 millions et un milliard d’euros devraient être annoncées dans les prochaines semaines, mais il n’est pas certain que le marché de la syndication reprenne avant l’été. Les conditions pour la reprise sont cependant là : assainissement des bilans des banques et visibilité sur l’évolution des taux. »

Les premiers signes de redémarrage sont perceptibles, à l’image de l’underwriting de JPMorgan à hauteur d’un milliard d’euros pour le LBO de Silverlake sur l’allemand Software AG annoncé en avril dernier, qui constitue la première prise ferme pour un tel montant depuis juillet 2022 et le bridge-to-high yield de 1,18 milliard pour l’acquisition de Fedrigoni par BC Partners et Bain, selon Pitchbook LCD. Plusieurs opérations imminentes de ‘take private’ au Royaume-Uni pourraient en profiter, comme l’offre de 4,6 milliards de livres d’EQT pour s’emparer de Dechra Pharmaceuticals ou encore l’acquisition envisagée de Network International pour 2,1 milliards de livres par CVC et Francisco Partners.